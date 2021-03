Stanciu este intr-o forma STELARA, dar nu se lasa dus de val! Cum si-a justificat executiile din ultima vreme

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai in forma jucatori romani ai momentului.

El a reusit o executie incredibila in meciul din Europa League cu Rangers si a marcat si o dubla in campionat impotriva lui Mlada Boleslav, scor 3-0. Fostul jucator de la FCSB a fost laudat de antrenorul Slaviei Praga, Jindrich Trpisovsky, dar a ramas modest.

Forma lui Stanciu este excelenta si a inscris 5 goluri in ultimele 3 meciuri al echipei sale. Fostbalistul roman a spus ca realizarile echipei sunt mai importante decat cele individuale si a vorbit despre returul contra lui Rangers de joi.

"Ma simt putin obosit acum, dar este un moment bun pentru mine, pentru echipa. Sunt mai fericit ca am luat cele trei puncte. Nu ma gandesc la performanta individuala, pentru ca in fotbal nu joci singur, e mai important cum joaca echipa.

Sunt mereu increzator in abilitatea mea la loviturile libere, un aspect important in fotbal. Am inscris din nou, ma antrenez din greu pentru asta. La golul doi, am simtit sa intru cu mingea in careu, era o situatie buna. Fundasii de la Boleslav au incercat sa-mi blocheze sutul cu piciorul drept, am profitat de asta si am driblat cu piciorul stang. Ma descurc la fel de bine cu ambele picioare.

Pana acum, nu ne-am gandit la meciul cu Rangers din Europa League, ne-am concentrat doar pe meciul cu Mlada. Suntem mai increzatori dupa aceasta victorie. Meciul de joi va fi, cu siguranta, unul de lupta. Este normal sa simtim putina oboseala, echipa a jucat constant meciuri. Dar cred ca e bine ca am jucat meciul cu Mlada inaintea confruntarii din Europa League.

Nu prea citesc presa, si in sezonul trecut au zis ca sunt in cea mai buna forma, am avut cele mai multe pase de gol din campionat. Acum spun asta din nou, dar nu ma gandesc la acest aspect. Vreau doar ca Slavia sa castige", a spus Nicolae Stanciu, dupa dubla din ultima etapa de campionat din Cehia.

In acest sezon, Nicolae Stanciu a reusit pentru Slavia Praga 11 goluri si 6 pase decisive, iar la sfarsitul lunii, Mirel Radoi se va baza pe el pentru meciurile nationalei din preliminariile pentru Campionatul Mondial.