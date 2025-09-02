Universitatea Craiova a trecut de trei adversari și a reușit să se califice în faza principală din UEFA Conference League. E o premieră pentru clubul oltean, după mai mulți ani de încercări.



Calificarea în cupele europene era un obiectiv clar fixat de conducerea clubului pentru Mirel Rădoi, care are un parcurs bun și în campionat cu echipa sa. Performanța aduce și o sumă importantă de bani în conturile clubului patronat de Mihai Rotaru.



Universitatea Craiova se umple de bani după calificarea în Conference League



Specialiștii de la Football Meets Data au făcut o analiză amănunțită și au aflat câți bani au încasat echipele calificate în faza principală din Conference League. Universitatea Craiova este la coada clasamentului, cu un total de aproape 4,5 milioane de euro.



Pe lângă cei 500.000 de euro deja încasați pentru prezența în play-off, Craiova primește 3,1 milioane de euro pentru calificarea în faza principală, bani la care se adaugă alte câteva sute de mii de euro din market pool și coeficientul din ultimii zece ani.



Evident, oltenii pot încasa și alte sume impresionante pentru rezultate, dar și din vânzarea de bilete la meciurile europene.



Spre deosebire de Europa League, unde diferențele sunt majore, în a treia competiție organizată de UEFA echipele sunt ”bară la bară” în clasamentul banilor. Prima este AZ Alkmaar, care a încasat 6,6 milioane de euro, dar diferența s-a făcut la market pool, acolo unde olandezii, cu un coeficient bun în ultimii ani, primesc 2,2 milioane de euro.



Ultima în acest clasament este FC Noah, care va încasa patru milioane de euro pentru această performanță. Craiova este echipa cu numărul 30.



Adversarele Universității Craiova în faza principală din Conference League:



Sparta Praga (acasă)

Rapid Viena (deplasare)

Mainz (acasă)

AEK Atena (deplasare)

FC Noah (Armenia)

Rakow (deplasare)



Universitatea Craiova și-a aflat programul din Conference League



Universitatea Craiova va debuta în grupa unică din Conference League pe 2 octombrie, împotriva lui Rakow din Polonia.



Programul Universității Craiova:

