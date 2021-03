Adversari TERIBILI pentru Stanciu in sferturile Europa League! Poate juca contra lui Arsenal, Roma, sau United! Cine sunt echipele calificate mai departe

Slavia Praga a reusit calificarea in sferturile Europa League dupa ce a castigat cu 2-0 returul contra lui Rangers.

In tur, scorul a fost 1-1, iar scotienii plecau cu prima sansa, datorita golului marcat in deplasare. Stanciu a facut din nou show sub ochii lui Ianis Hagi. In tur, mijlocasul roman a inscris superb din afara careului, cu un sut bomba care l-a surprins pe portar. In meciul de joi seara, fostul jucator de la FCSB a reusit un gol de pe alta planeta. In minutul 74, Nicolae Stanciu a inscris un gol fantastica din lovitura libera in stilul lui Lionel Messi.

Slavia Praga a ajuns in sferturile de finala din Europa League si poate da mai departe de adversari puternici. Arsenal, Roma, sau United au resit si ele sa ajunga in aceasta faza a competitiei.

Cele 8 echipe calificate in sferturi sunt: Ajax Amsterdam, Dinamo Zagreb, Manchester United, Slavia Praga, Arsenal Londra, Granada, AS Roma si Villareal.

Your Europa League quarter-finalists! ???? ???? 2020/21 winner will be ______ #UEL pic.twitter.com/Dz1njFvv86 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021