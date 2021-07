Alta veste groaznica pentru Rashford! Atacantul Angliei nu va mai juca pana in noiembrie

Dupa ratarea penalty-ului in finala Euro 2020, Rashford a aflat ca trebuie sa se opereze de urgenta si va rata pregatirea si startul sezonului la echipa de club.

Marcus Rashford (23 ani) a avut o saptamana de cosmar, dupa ce a fost trollat masiv in urma ratarii penalty-ului in finala Euro 2020, pierduta la lovituri de departajare in fata Italiei. Ieri, atacantul lui Manchester United a aflat ca nu va mai juca pana la inceputul lunii noiembrie, avand nevoie de o operatie care sa ii rezolve o problema grava la articulatia umarului.

Acesta a jucat pe parcursul sezonului trecut si al turneului final al Euro 2020 cu o durere puternica la umar, dar a aflat, in urma unei RMN, ca vatamarea este atat de puternica incat nu poate fi rezolvata decat de o operatie. Fotbalistul va avea apoi nevoie de minimum 12 saptamani de recuperare, pentru a putea reintra pe teren.

Alta veste proasta e ca el nu se poate opera decat la finalul lunii iulie, din cauza ca sistemul de sanatate britanic este supraaglomerat, dupa ce pacientii obisnuiti au fost nevoiti sa isi amane timp de aproape un an si jumatate orice interventie chirugicala, din cauza pandemiei de coronavirus, iar listele de asteptare sunt foarte lungi.

In acest sezon, Rashford a jucat in 37 de meciuri si a marcat 11 goluri pentru Manchester United, echipa care a terminat pe locul al doilea in Premier League, a ajuns pana in semifinalele Cupei Ligii si pana in sferturile de finala ale FA Cup, a fost eliminata in faza grupelor in Champions League si a pierdut finala Europa League. In plus, atacantul a avut 5 prezente la Euro 2020, pentru nationala Angliei, care a pierdut finala in fata Italiei, pe Wembley, scor 1-1 (2-3 d.p.).