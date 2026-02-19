Senegalezul Habib Beye a fost numit în funcţia de antrenor al echipei franceze de fotbal Olympique Marseille, la care a activat anterior ca jucător şi căpitan, a anunţat marţi seara clubul din Ligue 1, citat de AFP.

Beye, care s-a despărţit luna aceasta de o altă formaţie din Ligue 1, Rennes, îl înlocuieşte pe italianul Roberto De Zerbi, fostul jucător al formaţiei CFR Cluj, care a fost demis de Olympique Marseille în urmă cu o săptămână.

Sâmbăta trecută, Jacques Abardonado a asigurat interimatul pe banca lui OM la meciul de pe teren propriu cu RC Strasbourg (scor 2-2).

Sosirea lui Habib Beye la gruparea din sudul Franţei era aşteptată, deoarece demiterea sa de către Rennes a devenit efectivă, conform unor surse consultate de AFP.

Habib Beye, de la Rennes la OM

Plecarea senegalezului de la clubul breton a avut loc a doua zi după o încercare eşuată de conciliere în faţa comisiei juridice a Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP).

Rennes i-a găsit deja un înlocuitor lui Beye şi l-a numit miercuri pe Franck Haise în funcţia de antrenor.

Beye a jucat la Marseille între 2003 și 2007

La Marseille, Beye, care a purtat tricoul alb-albastru între 2003 şi 2007, va avea sarcina de a readuce echipa pe drumul cel bun, după ce aceasta a fost puternic zdruncinată în ultimele săptămâni de finalul mandatului lui De Zerbi şi de tulburările care au dus la plecarea şi apoi revenirea directorului de fotbal Medhi Benatia şi retrogradarea preşedintelui Pablo Longoria.

Misiunea noului antrenor va fi să asigure calificarea în Liga Campionilor, conducând în acelaşi timp echipa spre victorie în Cupa Franţei, care ar fi primul trofeu pentru OM din 2012.

VIDEO Rezumatul meciului PSG - OM 5-0, rezultat care a consfințit soarta lui De Zerbi