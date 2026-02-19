Astăzi se reia Liga 2! Primul meci, primul derby, Steaua joacă pe ”Anghel Iordănescu”

Ionuț Luțu a fost considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, comparat adesea cu Gheorghe Hagi. A evoluat pentru echipe precum FC Național, Galatasaray, Universitatea Craiova, Steaua București și Rapid, dar a avut și experiențe în străinătate, la Suwon, din Coreea de Sud, dar și la fostul club ALRO Slatina.

Deși promitea să devină o legendă a fotbalului românesc, cariera sa nu a atins apogeul scontat, fiind mai cunoscut pentru geniul său tehnic decât pentru trofeele câștigate. Singura sa performanță notabilă a fost câștigarea Cupei României cu Steaua, în 1999.

Mariko Daouda și-a amintit de Ionuț Luțu. Cei doi, colegi la U Craiova

După retragerea din fotbal, Luțu a devenit un om de încredere pentru Gigi Becali, fiind alături de acesta atât în cadrul FCSB, cât și în viața personală.

Mariko Daouda a fost coleg cu Luțu la Universitatea Craiova, la începutul anilor 2000, iar în cadrul unui interviu acordat pentru Sport.ro africanul și-a amintit câteva episoade amuzante cu ”perla Băniei”.

Ionuț Luțu, ”un băiat de cinci stele”, spune Mariko Daouda

Luțu l-a dus pentru prima dată pe Daouda într-o discotecă din România, dar fostul fundaș din Coasta de Fildeș și-a amintit și de un moment care l-a emoționat. Când a văzut că al său coleg vine la antrenamente cu taxiul, Ionuț Luțu și-a luat angajamentul să îl ducă și să îl aducă personal, cu mașina sa, la și de la antrenamente.

”(N.r. – Zâmbește când e întrebat de Ionuț Luțu) A fost un băiat foarte bun cu mine! Când eram la Craiova, el mă ducea cu mașina acasă după antrenament. Am avut o legătură frumoasă cu el, e un băiat de cinci stele! În fiecare zi mă ducea acasă.

Eu veneam la antrenamente cu taxiul, iar el, când a văzut, a zis că mă duce și mă ia de acasă: 'Gata, de acum te duc și te iau eu!'.

Știu că acum lucrează cu Gigi Becali, nu?! Nu am mai vorbit cu el de mulți ani! Nu mai am nici numărul lui.

(N.r. – Ai vreo amintire memorabilă cu el?) Da, da (n.r. – râde)! La un antrenament, a vrut să vorbească cu mine în franceză, dar nu știa. Era amuzant!

El m-a dus prima dată și în discotecă. I-am spus că nu ies din casă, că de la antrenamente merg acasă, că sunt obosit, iar el m-a luat la discotecă. M-a luat de acasă... a fost frumos!

Era un băiat de cinci stele!”, și-a amintit Mariko Dauda în dialogul cu Sport.ro.