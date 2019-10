Rashford a lasat in CEATA perioada Cristiano Ronaldo la Manchester United! Ce a reusit

Marcus Rashford a ajuns la 50 de goluri marcate mai repede decat castigatorul celor cinci trofee Ballon D’Or.

Marcus Rashford a inscris al 50-lea sau gol pentru Manchester United in partida cu Norwich (3-1). Internationalul englez a ajuns la acesta borna mai repede decat Cristiano Ronaldo, eroul sau din copilarie. Rashford a avut nevoie de 183 de meciuri pentru a reusi performanta, in timp ce portughezul a atins acest rezultat dupa 188 de partide. In aceasta perioada, el a reusit si 28 de pase de gol. Insa, recordul este detinut de francezul Anthony Martial, care a inscris 50 de goluri in 176 de meciuri.

Atacantul de 21 de ani a debutat sub comanda lui Louis van Gaal si a devenit om de baza in mandatele lui Jose Mourinho si Ole Gunnar Solskjaer. In acest sezon, Rashford are 5 goluri marcate, cu o medie de o reusita la doua meciuri jucate, dupa ce in stagiunea precedenta a inscris de 13 ori. Crescut la academia “diavolilor rosii” de la varsta de 7 ani, el are 36 de selectii si 8 goluri pentru nationala de seniori a Angliei.

Rashford face parte din noua generatie de jucatori crescuti de United in propria pepiniera, alaturi de Jesse Lindgard, Scott McTominay, Andreas Pereira, Timothy Fosu-Mensah, Mason Greenwood, Angel Gomes, James Garner, Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Demetri Mitchell sau Tahith Chong.