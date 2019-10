15 meciuri de urmarit in Europa in acest weekend! Manchester United - Liverpool si Atletico - Valencia, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: “North West Derby” in Anglia (Man. United - Liverpool), „Borussen derby” in Germania (Dortmund - Gladbach), un derby in Belgia (Standard Liege - Genk), un derby in Polonia (Legia Varsovia - Lech Poznan), derby-ul Ungariei (Ferencvaros - Ujpest), dar si multe alte intalniri tari.

Nice - PSG (Franta, Ligue 1, vineri, 18 octombrie, 21.45)

Galatasaray - Sivasspor (Turcia, Super Lig, vineri, 18 octombrie, 20.30)

Lazio - Atalanta (Italia, Serie A, sambata, 19 octombrie, 16.00)

RB Leipzig - Wolfsburg (Germania, Bundesliga, sambata, 19 octombrie, 16.30)

Atletico Madrid - Valencia (Spania, La Liga, sambata, 19 octombrie, 17.00)

Sturm Graz - FC Salzburg (Austria, Osterreichische Bundesliga, sambata, 19 octombrie, 18.00)

Legia Varsovia - Lech Poznan (Polonia, Ekstraklasa, sambata, 19 octombrie, 18.30)

Zenit St. Petersburg - FK Rostov (Rusia, Premier League, sambata, 19 octombrie, 19.00)

Standard Liege - KRC Genk (Belgia, Pro League, sambata, 19 octombrie, 19.00)

Crystal Palace - Manchester City (Anglia, Premier League, sambata, 19 octombrie, 19.30)

Borussia Dortmund - Borussia Monchengaldbach (Germania, Bundesliga, sambata, 19 octombrie, 19.30)

Ferencvaros - Ujpest (Ungaria, NB1, sambata, 19 octombrie, 20.30)

Juventus - Bologna (Italia, Serie A, sambata, 19 octombrie, 21.45)

FC Utrecht - PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie, sambata, 19 octombrie, 21.45)

Manchester United - Liverpool (Anglia, Premier League, duminica, 20 octombrie, 18.30)