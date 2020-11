Marcus Rashford, gest superb pentru copii! Care este ultima campanie umanitara unde starul lui Manchester United se implica

Englezul este din nou implicat in campaniile umanitare.

Rashford a fost implicat recent intr-o campanie umanitara, care milita guvernul britanic sa le ofere elevilor care provin din medii defavorizate pe timpul vacantelor tichete de masa. De aceasta data, atacantul lui United va lansa un club de lectura pentru copii, impreuna cu editura Macmillan Children's Books.

"Am inceput sa citesc doar la 17 ani si asta mi-a schimbat complet felul de a gandi si mentalitatea. As fi vrut sa am aceasta ocazie cand eram copil, dar cartile n-au fost niciodata un lucru pe care familia noastra si-l putea permitea cand trebuia sa punem mancarea pe masa", a declarat intr-un comunicat jucatorul lui United.

Marcus Rashford isi va lasan clubul de lectura anul viitor, iar copiii proveniti din medii defavorizate vor beneficia de carti. Dupa ce a demarat campania umanitara pentru ca elevii sa primeasca tichete de masa pe timpul vacantelor, englezul a primit decoratia de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE). El a recunoscut ca in copilarie au fost momente cand cititul il putea ajuta sa evadeze de la problemele dificile.

Englezul lucreaza la o carte impreuna cu ziaristul Carl Anka si psihologul Katie Warriner. Titlul cartii va fi: "Esti un campion: scoate-ti la iveala potentialul, gaseste-ti calea si fii cat de bun poti", cartea va fi un volum non-fiction, cu ilustratii si este destinata categoriei de varsta 11-16 ani. Volumul va aparea in mai 2021.

"Vreau sa existe aceasta evadare pentru toti copiii. Nu doar pentru cei care si-o pot permite. Stim ca astazi sunt in Regatul Unit mai mult de 380.000 de copii care n-au avut niciodata o carte, copii care sunt in medii vulnerabile. Asta trebuie sa se schimbe.

Sa-i facem pe copiii nostri sa citeasca despre faptul ca nu sunt singuri si sa-i facem sa poata visa. Sa-i echipam impotriva obstacolelor si greutatilor cu care s-ar putea confrunta.

Sa-i facem sa fie apropiati de personaje, asigurandu-ne ca oamenii indiferent de rasa, religie si gen sunt descrisi corect si reprezentativi pentru societatea moderna. Nu conteaza unde ai crescut, talentul trebuie recunoscut si promovat", a spus britanicul.