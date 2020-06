120 de milioane de lire pentru copii dupa o campanie lansata de Rashford! "Uitati-va cate putem facem cand ne unim!"

Marcus Rashford a trimis o scrisoare emotionanta catre deputatii englezi, povestindu-le cat de importanta este acordarea unei mese gratuite pentru copii.

Premierul britanic a salutat implicarea fotbalistului, iar apoi Guvernul Marii Britanii a infiintat un fond special prin care sa le asigure hrana copiilor pe durata vacantei.

Astfel, timp de 6 saptamani, copiii eligibili pentru acest proiect vor primi vouchere de 15 lire pe saptamana, bugetul total al campaniei fiind de aproximativ 120 de milioane de lire sterline. Proiectul va debuta in Anglia, iar apoi va ajunge si la copiii din Scotia si Tara Galilor. Doar in Anglia sunt aproximativ 1,3 milioane de copii care au nevoie de mese gratuite.

Dupa anuntul Guvernului cu privire la acest proiect, tanarul jucator al lui Manchester United a scris ca este incredibil cate putem face atunci cand ne unim intr-un demers.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.