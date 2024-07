Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul

Unul dintre numele luate în considerare este și cel al lui Ange Postecoglou (58 de ani), managerul lui Tottenham, club la care este legitimat Radu Drăgușin.

John McDermott, directorul tehnic al Federației Engleze de Fotbal, cel însărcinat să găsească un înlocuitor pentru Gareth Southgate, este un mare admirator al lui Ange Postecoglou, după ce i-a urmărit întreaga carieră, începând cu perioadele petrecute în Australia și Japonia, și terminând cu cele din Scoția și Anglia, susțin britanicii.

Reacția lui Ange Postecoglou despre postul de selecționer

După victoria lui Tottenham în fața celor de la Hearts, scor 5-1, tehnicianul grupării din Premier League a fost întrebat despre posibilitatea de a prelua naționala Angliei, iar răspunsul a fost unul ferm.

"Sunt în mijlocul pregătirii noului sezon. Sunt antrenorul lui Tottenham și nu am altceva de făcut decât să încerc să am succes cu echipa. Până nu reușesc asta, nu există varianta de a mă gândi la altceva. Am dormit la prânz, nu am idee ce se întâmplă.

Mi-a plăcut perioada când am antrenat naționala Australiei, am câștigat Cupa Asiei, ne-am calificat la Cupa Mondială. Dar există un sfârșit natural. Poate în viitor, cine știe?", a declarat Ange Postecoglou, potrivit The Sun.