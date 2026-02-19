LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:45 se dispută prima manșă din play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League dintre PAOK Salonic și Celta Vigo.

Avem un duel românesc pe ”Toumba” în această seară: Răzvan Lucescu, antrenorul gazdelor vs Andrei Ionuț Radu, portarul titular al oaspeților.

Răzvan Lucescu, interviu despre greci în presa italiană: ”Nici nu-ți poți imagina ce urmează să spun”

Răzvan Lucescu (57 de ani) e la al doilea mandat la PAOK Salonic.

Antrenorul român a preluat-o pe PAOK în vara lui 2021, iar de atunci a bifat 242 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1,93 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Lucescu a oferit un interviu în presa din ”Cizmă” și a evidențiat că PAOK înseamnă totul pentru el și pentru oamenii din Salonic.

Tehnicianul a explicat că echipa nu este doar un club, ci parte din viața unei comunități care trăiește intens fiecare rezultat, mai ales într-o zonă cu multe greutăți.

Lucescu a sugerat și că bucuria oamenilor la victorie și tristețea la înfrângere sunt trăite la un nivel pe care rar l-a mai întâlnit.

”PAOK e viața mea. Am descoperit o lume aici care trăiește la un nivel emoțional pe care nici nu ți-l poți imagina. PAOK nu e o echipă de fotbal cu suporteri și fani fanatici în spatele ei, nu.

Pentru ei, e mult mai mult decât despre a fi un fan, este întreaga lor viață. Nu pot să explic mai bine decât atât. Trebuie să trăiești aici ca să-ți dai seama în totalitate de ceea ce reprezintă PAOK.

Pentru ei, pentru că este o zonă care suferă, unde oamenii nu sunt foarte bogați, nu au așa multe posibilități și trăiesc de pe o zi pe alta. De aceea, ceea ce-i ajută pe oameni să trăiască este PAOK.

Când PAOK câștigă, ei sunt extrem de fericiți. Când nu se întâmplă sta, se simte o tristețe incredibilă. Niciodată nu am mai văzut așa ceva”, a spus Răzvan Lucescu pentru Gianluca di Marzio.

Cum s-a descurcat Andrei Ionuț Radu în ultimul meci din Europa League

La sfârșitul lunii ianuarie, Celta Vigo s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League cu tricolorul Andrei Ionuț Radu, ca de obicei, titular, după ce a remizat la Belgrad, cu Steaua Roşie, 1-1.

Galicienii au marcat prin Fer Lopez (87), dar Crvena Zvezda a egalat imediat, prin Bruno Duarte (89), după o pasă decisivă a lui Timi Elsnik, într-un meci în care portarul Radu a fost integralist la echipa din Vigo.

Radu a primit nota 6.6 de la Sofascore, în media echipei, și 6.3 de la Flashscore, sub media 6.7 a echipei.

De altfel, românul a mai primit două goluri în debutul partidei, ambele anulate la același Marko Arnautovic, prima dată pentru fault în atac (8), a doua oară pentru o poziție de ofsaid (18).