După ce s-a despărțit de experimentații Alexandru Boiciuc, Nicolae Carnat și Tomce Grozdanovski, Concordia pare să se fi resemnat că mai stă un an în Liga 2 și a făcut doar trei transferuri în această iarnă, respectiv tinerii Alexandru Jipa (23 de ani), Mario Tache (21 de ani) și Sebastian Banu (19 ani).

Concordia Chiajna are șanse infime să prindă play-off-ul

În acest moment, Concordia Chiajna ocupă locul al 11-lea în Liga 2, cu 24 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate. Elevii lui Andrei Cristea se află la 8 puncte în spatele lui CSM Reșița, ocupanta locului al șaselea, ultimul care asigură calificarea în play-off. Până la finalul sezonului regulat, ilfovenii le vor avea adversare pe Corvinul Hunedoara (24 februarie), CSC Șelimbăr (28 februarie), CSM Satu Mare (7 martie) și CSC Dumbvrăvița (14 martie). De asemenea, Bălașa&co. au fost eliminați din Cupa României, după ce au terminat pe locul al cincilea în Grupa D.

"Alb-verzii" au jucat timp de șapte sezoane în Liga 1 (2011-2019), cele mai bune performanțe din această perioadă fiind un loc 9 în campionat și o finală de Cupa Ligii (2016). După retrogradarea din 2019, Chiajna a reușit o singură dată să se califice în play-off, în sezonul 2021-2022, când a terminat pe locul al cincilea, dar a prins barajul de promovare/menținere, pentru că Steaua nu a avut drept de promovare. În dubla cu Chindia Târgoviște, ilfovenii au câștigat meciul tur (2-1), dar au pierdut urcarea în prima divizie la retur (0-1, 1-4 după lovituri de departajare).

Concordia Chiajna, în perioada de mercato iarnă 2026:

Antrenor - Andrei Cristea (confirmat)

Veniri - Alexandru Jipa (Poli Iași / gratis), Mario Tache (Metaloglobus / gratis), Sebastian Banu (Rapid / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Ionuț Catrina (LPSHD Clinceni), Lucian Iacovache (CSL Ștefănești), Filip Munteanu (CSL Ștefănești)

Plecări - Alexandru Boiciuc (FC Bihor / gratis), Nicolae Carnat (Unirea Slobozia / gratis), Tomce Grozdanovski (Pelister Bitola / gratis), Robert Mănică (LPSHD Clinceni / gratis), Ionuț Catrina (CSM Alexandria / împrumutat), Alexandru Burcea (Jiul Petroșani / împrumutat), Ionuț Florea (Progresul Fundulea / împrumutat), Adrian Iancu (FC Bihor / împrumutat), Darius Mocanu (Oțelul Galați II / împrumutat), Ilie Culda (Gloria Băneasa / împrumutat), Alexandru Fărăgău (contract reziliat)

Lotul ilfovenilor pentru a doua parte a sezonului 2025-2026:

Danylo Kucher, Ștefan Fara, Filip Munteanu (portari), Mihai Bălașa, Dorin Pop, Costin Ghiocel, Denis Dumitrașcu, Cătălin Carp, Mihai Dobrescu, Fabinho (fundași), Ousman Marong, Aurelian Ciuciulete, Rareș Lazăr, Mario Tache, Sebastian Banu (mijlocași), Darius Grigore, Alexandru Jipa, Alexandru Gîrbiță, Moussa Samake, Claudiu Bălan, David Păcuraru, Mihai Neicuțescu (atacanți și extreme)

