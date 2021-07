Emma Raducanu, admirata de Marcus Rashford: ce i-a scris atacantul Angliei jucatoarei de 18 ani dupa retragerea de la Wimbledon 

Marcus Rashford i-a transmis un mesaj de sustinere Emmei Raducanu dupa ce tanara jucatoare s-a retras din turneul de la Wimbledon.

La aproximativ 24 de ore de la finalul brusc al optimii de finale jucate impotriva Ajlei Tomljanovic, Emma Raducanu a iesit in vazul fanilor si le-a explicat motivul pentru care s-a retras din meci.

Atacantul clubului de fotbal Manchester United, Marcus Rashford a sarit in apararea jucatoarei britanice cu origini romanesti, povestind ca, la randul sau, a trecut printr-o astfel de experienta care, din fericire, in cazul acestuia nu s-a mai repetat.

"Voiam sa va spun tuturor ca ma simt mai bine. As vrea sa o felicit pe Ajla pentru jocul incredibil si imi pare rau ca meciul nostru s-a incheiat in aceasta maniera. Am jucat cel mai bun tenis al vietii mele in fata unui public senzational in aceasta saptamana si cred ca toata experienta m-a ajuns din urma. Dupa finalul primului set si schimburi de mingi super intense, am inceput sa respir greu si ma simteam ametita.

Echipa medicala m-a sfatuit sa nu continui, iar chiar daca s-a simtit ca cel mai greu lucru de acceptat - sa nu imi pot termina pe teren parcursul de la Wimbledon - nu ma simteam suficient de bine pentru a continua. Aceasta experienta ma va ajuta sa inteleg de ce am nevoie pentru a performa la cel mai inalt nivel. Ma voi bucura de tot ce am reusit impreuna in aceasta saptamana si voi reveni mai puternica! Abia astept sa vad ce urmeaza in calatoria mea," a scris Emma Raducanu pe Twitter.

Jucatoarea in varsta de 18 ani care va face un salt de 163 de pozitii in ierarhia WTA i-a multumit lui Marcus Rashford pentru incurajare; atacantul celor de la Manchester United i-a scris urmatoarele: "Si mie mi s-a intamplat asta intr-un meci al nationalei U16 impotriva Tarii Galilor. Chiar si azi imi aduc aminte de acel moment. Nu a existat nicio explicatie si nu s-a mai intamplat de atunci. Ar trebui sa fii foarte mandra de tine, tara e mandra de tine. Ma bucur sa citesc ca te simti mai bine. Inainte si in sus," i-a transmis Rashford Emmei Raducanu.