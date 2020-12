VIDEO | Si-a BATUT JOC?! Ratare ULUITOARE a lui Rashford in minutul 2! Toti credeau ca va fi GOL, dar executia atacantului a fost IREALA

Rashford putea sa deschida scorul in minutul 2 in duelul Leicester - Manchester United.

Manchester United a avut o ocazie uriasa in startul partidei cu Leicester. Bruno Fernandes a centrat perfect din flancul stanga, iar Rashford era singur in mijlocul careului.

Mingea i-a venit perfect, avand destul timp sa se coordoneze perfect si sa inscrie din 6 metri.

Cu toate acestea, Rashford a trimis incredibil de slab si mingea s-a dus peste poarta!

Rashford’s late Christmas present to Leicester, really is a generous man. pic.twitter.com/nLzcQengXA