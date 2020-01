Manchester United transfera un atacant in locul lui Rashford! In plus, Solskjaer vrea un pusti de 16 ani care costa 30 de milioane de lire

Man. United cauta solutii dupa ce Rashford s-a accidentat.

Marcus Rashford a suferit o accidentare urata in Cupa Angliei si va lipsi cel putin 3 luni de pe teren. In acest caz, cei de la United sunt foarte aproape sa-l aduca pe Krzysztof Piatek de la AC Milan, jucator pe care se bate si Tottenham, informeaza The Athletic.

Mourinho are de asemenea probleme in atac, dupa ce Harry Kane s-a accidentat si el in Premier League, dar suma de transfer ceruta de Milan, 30 de milioane de euro, e mult peste bugetul celor de la Spurs.

Krzysztof Piatek (24 ani) are 4 goluri in 18 meciuri in acest sezon de Serie A.

Sky Sports anunta ca United a oferit 30 de milioane de euro pentru Jude Bellingham (16 ani) de la Birmingham. Acesta evolueaza titular la echipa din Championship si a atras atentia unor cluburi uriase precum Barcelona, Liverpool sau Borussia Dortmund. Totusi, pentru ca este beneficiarul unei burse scolare, acesta va putea semna un contract profesionist abia in vara, cand va implini 17 ani.