Marcus Rashford e un EXEMPLU si in afara terenului! Jucatorul a fost decorat de Regina Angliei pentru campania umanitara sustinuta in pandemie

Atacantul lui Manchester United, Marcus Rashford, a primit titlul de 'Membru al Ordinului Imperiului Britanic', premiu acordat de Regina Angliei pentru meritele personale.

Lista de Onoare a Reginei din 2020 urma sa fie publicata in iunie, dar a fost amanata pentru a permite nominalizarile pentru persoanele care joaca roluri cruciala in primele luni ale crizei. Rashford, in varsta de 22 de ani, a facut lobby cu succes guvernului, intr-o schimbare a politicii cu privire la mesele scolare gratuite in timpul carantinei, fotbalistul asigurandu-se ca elevii vor primi mese pe tot parcursul verii.

Internationalul din Anglia a format atunci un grup de lucru pentru copiii care se confruntau cu saracia si lipsa de alimente. Rashford a contactat cele mai mari supermarketuri si marci alimintare din tara, pentru a reusi sa rezolve aceasta problema. In septembrie, Rashford a primit premiul pentru meritul Asociatiei Fotbalistilor Profesionisti pentru eforturile sale.

"Sunt incredibil de onorat si umil. Ca un tanar baiat de culoare din Wythenshawe, niciodata nu am crezut ca voi fii pe lista MBE (Membru al Ordinii Imperiului Britanic), niciodata la varsta de 22 de ani. Este un moment foarte special pentru mine si familia mea, dar in particular mama mea este cea care merita toate onorurile", a declarat pe pagina sa personala Rashford.

