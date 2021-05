Rashford, abuzat pe retele de socializare dupa ce a pierdut finala cu Villarreal! Cum a reactionat atacantul lui United

Manchester United a emis un comunicat de presa prin care a condamnat abuzurile la care au fost supusi jucatorii echipei, dupa infrangerea de miercuri seara. Marcus Rashford a fost una dintre victimele abuzurilor si a fost inundat de mesajele cu tenta rasista primite pe retelele de socializare. Atacantul "diavolilor rosii" a dezvaluit ca a primit peste 70 de insulte, imediat dupa infrangerea de la Gdansk.

"Am primit cel putin 70 de insulte cu tenta rasista pe conturile mele de socializare pana acum. Pentru cei care au incercat sa ma faca sa ma simt mai prost, mult noroc incercand! Sunt indignat ca unul dintre agresorii care au lasat multe emoji-uri cu maimute la mine in DM a fost chiar un profesor de matematica. El ii invata pe copii! Si uite ca poate sa abuzeze rasial in mod liber, fara nici o consecinta...!" se arata in mesajul lui Marcus Rashford de pe Twitter.

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying ????????