Performanta SENZATIONALA a lui Rashford contra lui Leipzig! Noul star al fotbalului englez a reusit un hattrick in doar 18 minute!

Manchester United a facut spectacol cu RB Leipzig in etapa a doua a grupei H din UEFA Champions League.

Echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer le-a administrat o lectie de fotbal germanilor, pe care i-a invins cu scorul de 5-0.

La pauza s-a intrat cu avans minim pentru "diavolii rosii". Mason Greenwoood a marcat in minutul 21 dupa un assist al lui Paul Pogba. In a doua repriza insa, elevii lui Solskjaer s-au dezlantuit si au mai inscris de inca 4 ori.

La aceasta prestatie din repriza secunda a contribuit din plin Marcus Rashford. Doar rezerva in acest meci, tanarul de 22 de ani a reusit sa marcheze de 3 ori in doar 18 minute. Mai intai a marcat golul de 2-0 in minutul 74 dupa un assist al lui Bruno Fernandes, iar dupa doar 4 minute a dus scorul la 3-0 din pasa brazilianului Fred. In prelungirile partidei Rashford si-a desavarsit opera si a inschis tabela dupa pasa decisiva a lui Anthony Martial, cel care marcase cu 5 minute inainte golul de 4-0.

Dupa aceasta victorie, Manchester United este lider in Grupa H din UEFA Champions League, fiind singura echipa cu maximum de puncte dupa doua etape. In primul meci jucatorii lui Solskjaer au invins la Paris pe PSG cu scorul de 2-1.

Pentru United urmeaza meciul de Premier League de pe teren propriu contra lui Arsenal si partida din etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor de la Istanbul, contra lui Istanbul Basaksehir.