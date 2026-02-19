Cu 27 de etape jucate în Premier League 2025/26, Arsenal se clasează pe locul întâi, la minimum două puncte în fața contracandidatei Manchester City, care are, la această oră, un meci în plus de disputat.

„Tunarii” au condus Wolverhampton Wanderers cu 2-0 până în minutul 61, al partidei încheiate cu un gol egalizator, înscris de gazde în minutul 90+4, de Tom Edozie, în urma unei neînțelegeri apărute între portarul David Raya și căpitanul Gabriel Magalhaes, la o centrare care părea fără destinatar, plouată în careu.

Mikel Arteta, vizibil tulburat de golul primit de Arsenal, pe terenul ultimei clasate, în minutul 90+4

Imaginile descumpănirii au venit imediat, în exclusivitate pe VOYO. Mikel Arteta a fost observat strigând un „vamos!” către jucătorii săi, iar Gabriel Magalhaes și-a pus mâinile în brâu și a privit, în gol, spre banca tehnică.

Arsenal, care învinsese cu mare dificultate pe Wolves, scor 2-1, în meciul jucat acasă, în prima parte a campionatului, a cedat două puncte prețioase, în fața unei echipe care se gândește deja la meciurile din Championship, programate în stagiunea viitoare.

