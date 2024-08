Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real

Inițiativa vine ca răspuns la valul de critici aduse arbitrajului din sezonul precedent și are ca scop să aducă mai multă transparență și să ajute fanii să înțeleagă mai bine procesele decizionale din spatele hotărârilor luate pe teren.

Contul, denumit "Premier League Match Centre", va furniza actualizări aproape în timp real și explicații factuale legate de deciziile de arbitraj și de intervențiile VAR. Aceste postări vor include și rolul tehnologiei în procesul de luare a deciziilor, iar astfel vor oferi fanilor acces direct la gândirea din spatele fiecărei hotărâri majore.

Decizia de a crea acest cont a fost luată deoarece FIFA nu permite difuzarea în direct a înregistrărilor audio ale discuțiilor VAR la televiziune în Anglia.

În schimb, acest cont va oferi clipuri audio și citate aproape în timp real, pentru a oferi context și claritate în ceea ce privește deciziile luate pe teren.

Postările vor fi realizate direct de la "Centrul de Meciuri al Premier League", situat la Stockley Park, în vestul Londrei. Acest centru operațional este conectat la toate cele 20 de stadioane din ligă, la centrul VAR și la televiziunile care transmit meciurile în întreaga lume, asigurând o comunicare eficientă și rapidă a deciziilor.

Primul test al acestui nou sistem va avea loc în curând, odată cu debutul noului sezon, pe 16 august, când Fulham o va întâlni Manchester United în deplasare.

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches – including clarification on refereeing and VAR.