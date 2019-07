Marcus Rashford, contract nou la Manchester United! Salariul ASTRONOMIC primit la 21 de ani! 

Marcus Rashford a semnat un contract nou cu Manchester United, pana in 2023.

Crescut de Manchester United, Marcus Rashford si-a prelungit contractul pe 4 ani cu optiune de prelungire pe inca un an, cu o marire consistenta de salariu.

La 21 de ani, Marcus Rashford va primi 12 milioane de euro pe an plus bonusuri, devenind astfel unul dintre cei mai bine platiti tineri jucatori din lume.

Rashford e de la 7 ani la academia lui Manchester United, iar pana la aceasta varsta a strans deja 170 de aparitii la seniori si 32 de convocari la echipa nationala.

Marcus Rashford: Manchester United e totul pentru mine!

"Manchester United a fost totul pentru mine inca de la 7 ani, de cand am ajuns aici. Acest club m-a format, atat ca jucator cat si ca persoana. E un privilegiu sa port acest tricou si am o sansa uriasa. O sa dau totul ca sa ajut acest club sa ajunga acolo unde ii este locul si sa avem succesul pe care fanii nostri il merita", a spus Rashford pentru clubul oficial.

Ole Gunnar Solskjaer e fericit. I-a transferat pe Daniel James si Wan Bissaka, iar acum Rashford a semnat prelungirea. "Marcus e unul dintre cei mai talentati jucatori englezi din generatia sa. E un jucator extraordinar, binecuvantat cu mult talent, energie si viteza. E un exemplu ca academia noastra produce talente, iar el stie foarte bine ce inseamna sa joci pentru Manchester United. La 21 de ani are deja o experienta bogata, are un viitor mare in fata la acest club si sunt incantat ca si-a prelungit contractul", a spus Solskjaer.

Manchester United s-a reunit azi in vederea pregatirii de vara. Englezii vor juca amicale cu Perth Glory, Leeds United, Inter Milano, Tottenham, Kristiansund si AC Milan in Australia, Singapore, Hong Kong si Norvegia.