Arsenal a remizat pe terenul lui Wolves, scor 2-2, într-un meci din runda 31 din Premier League pe care „tunarii” au disputat-o în avans.

Echipa lui Mikel Arteta a punctat prin Saka (5') și Hincapie (56'), în timp ce gazdele au marcat prin Bueno (61') și Edozie (90+4').

Ce l-a dezamăgit pe Mikel Arteta: „Plătim acum consecințele”

Arsenal a fost egalat în ultimele minute de codașa din Premier League, iar „tunarii” nu au mai au două remize la rând în campionat, după ce cu Brentford, scor 1-1.

Liderul din Premier League poate avea emoții în acest moment, având în vedere că Manchester City se află la doar cinci puncte și are și un meci în minus.

Mikel Arteta a dezvăluit la finalul partidei cu Wolves că echipa sa nu s-a ridicat în repriza a doua la nivelul cerut de cel mai bun campionat din lume.

„În repriza a doua am fost sub nivelul cerut din toate punctele de vedere pentru a câștiga un meci în Premier League.

Plătim acum consecințele. Lucrurile au mers prost pe rând, unul după altul, iar controlul și dominarea jocului ne-au lipsit complet.”, a spus Mikel Arteta după remiza cu Wolves din Premier League.

Arsenal se află pe primul loc în Premier League și are 58 de puncte după 27 de meciuri jucate.

Clasamentul Premier League 2025/2026