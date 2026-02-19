VIDEO Se anunță dezastrul la Arsenal?! Mikel Arteta nu a mai rezistat după remiza cu Wolves

Se anunță dezastrul la Arsenal?! Mikel Arteta nu a mai rezistat după remiza cu Wolves Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mikel Arteta a spus lucrurilor pe nume după egalul surprinzător cu Wolves din Premier League.

TAGS:
ArsenalPremier LeagueVoyoMikel ArtetaWolves
Din articol

Arsenal a remizat pe terenul lui Wolves, scor 2-2, într-un meci din runda 31 din Premier League pe care „tunarii” au disputat-o în avans.

Echipa lui Mikel Arteta a punctat prin Saka (5') și Hincapie (56'), în timp ce gazdele au marcat prin Bueno (61') și Edozie (90+4').

Ce l-a dezamăgit pe Mikel Arteta: „Plătim acum consecințele”

Arsenal a fost egalat în ultimele minute de codașa din Premier League, iar „tunarii” nu au mai au două remize la rând în campionat, după ce cu Brentford, scor 1-1.

Liderul din Premier League poate avea emoții în acest moment, având în vedere că Manchester City se află la doar cinci puncte și are și un meci în minus.

Mikel Arteta a dezvăluit la finalul partidei cu Wolves că echipa sa nu s-a ridicat în repriza a doua la nivelul cerut de cel mai bun campionat din lume.

„În repriza a doua am fost sub nivelul cerut din toate punctele de vedere pentru a câștiga un meci în Premier League.

Plătim acum consecințele. Lucrurile au mers prost pe rând, unul după altul, iar controlul și dominarea jocului ne-au lipsit complet.”, a spus Mikel Arteta după remiza cu Wolves din Premier League.

Arsenal se află pe primul loc în Premier League și are 58 de puncte după 27 de meciuri jucate.

Clasamentul Premier League 2025/2026

Premier League | Rezumat Wolves - Arsenal 2-2 (18-02-2026)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Imaginile descumpănirii în echipa lui Arsenal. Arteta și căpitanul Gabriel, dărâmați, după golul egalizator înscris de ultima clasată, Wolves, în minutul 90+4
Imaginile descumpănirii în echipa lui Arsenal. Arteta și căpitanul Gabriel, dărâmați, după golul egalizator înscris de ultima clasată, Wolves, în minutul 90+4
Wolverhampton - Arsenal 2-2, pe VOYO! David vs Goliat în varianta Premier League a avut un final șocant
Wolverhampton - Arsenal 2-2, pe VOYO! David vs Goliat în varianta Premier League a avut un final șocant
Arsenal, ca și campioană în Premier League? David Raya a răspuns clar
Arsenal, ca și campioană în Premier League? David Raya a răspuns clar
ULTIMELE STIRI
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!