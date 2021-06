Gigi, tine de pret! Morutan e primul intr-un top mondial fantastic! E peste Sancho, Rashford si Lautaro Martinez

Becali vrea 15 milioane de euro pentru Olimpiu Morutan, jucator urmarit de echipe din Italia, Turcia si din zona araba.

Morutan (22 de ani) strange argumente in favoarea lui. Chemat la nationala pentru meciurile cu Georgia si Anglia, mijlocasul a strans 15 assisturi in dreptul numelui sau in acest sezon. Morutan e primul din Europa la acest capitol, peste Jadon Sancho, Marcus Rashford sau Lautaro Martinez.

Al doilea dupa Morutan e slovacul David Hrncard de la Zlate Moravce, cu 13 pase decisive, in timp ce Sancho si Moussa Diaby de la Bayer Leverkusen impart podiumul cu cate 12 assisturi.

Pe langa toata contributia la golurile colegilor, Morutan a strans si 8 pentru el, 6 in sezonul regulat si doua in playoff.