"Nu pot descrie in cuvinte cum se simte asta!" Mesaj emotionant al lui Rashford dupa finala pierduta! Ce a spus dupa ce pictura i-a fost vandalizata si a fost abuzat rasial

Anglia a pierdut finala Euro 2020 la loviturile de departajare!

Englezii au ratat trei dintre loviturile de departajare in meciul cu Italia. Rashford, Sancho si Saka au fost cei care nu au reusit sa il invinga pe Donnarumma si tintele criticilor si abuzurilor rasiste dupa finala pierduta. Mai mult, pictura lui Rashford din orasul natal a fost boicotata dupa ce acesta a trimis in bara, insa locuitorii de acolo, pentru care fotbalistul lui United a facut numeroase acte caritabile s-au 'revansat' si au acoperit pictura stricata cu mesaje de incurajare.

La aproape 24 de ore de la finala, Marcus Rashford a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, in care a spus cum se simte si si-a exprimat multumirea pentru tot sprijinul pe care l-a primit.

"Nici nu stiu cu ce sa incep si nici nu stiu sa exprim in cuvinte cum ma simt in aceste momente. Am avut un sezon dificil, cred ca asta a fost vizibil pentru toata lumea si probabil am intrat in finala cu lipsa de incredere. Intotdeauna am avut incredere in mine la penalty-uri, insa ceva nu mi se parea bine. In timp ce executam, am incercat sa imi salvez putin timp, insa din pacate rezultatul nu a fost cel dorit. Simt ca mi-am dezamagit coechipierii. Simt ca am dezamagit pe toata lumea.

Doar cu un penalty mi s-a cerut sa contribui la echipa. Pot sa inscriu din penalty si in somn, deci de ce nu am reusit sa inscriu? Mi se tot repeta in cap inca de cand am lovit mingea si nu exista cuvinte sa descriu cum se simte asta. Finala. 55 de ani. Un penalty. Istorie. Tot ce pot spune este ca imi cer iertare. Mi-as dori sa fi fost diferite lucrurile.

In timp ce imi cer scuze, as vrea sa imi felicit coechipierii. Aceasta vara a fost una dintre cele mai bune convocari la nationala pe care le-am experimentat si toti ati jucat un rol important in asta. S-a construit o fratie care este greu de rupt. Succesul vostru este succesul meu. Esecurile voastre sunt ale mele.

Am crescut intr-un sport in care ma astept sa citesc lucruri scrise despre mine. Fie ca este culoarea pielii, locul in care am crescut, cel mai recent, sau cum aleg sa imi petrec timpul din afara terenului.

Pot sa accept criticile pentru prestatiile mele zilnic, penalty-ul meu nu a fost suficient de bun, ar fi trebuit sa inscriu, dar nu imi voi cere niciodata scuze pentru cine sunt si locul din care provin. Nu m-am simtit in vreun moment mai mandru decat atunci cand am purtat cei trei lei pe piept si atunci cand mi-am vazut familia incurajandu-ma intr-o mare de zeci de mii de oameni.

Am visat la astfel de zile. Mesajele pe care le-am primit astazi au fost coplesitoare intr-un mod pozitiv si vazand raspunsul din Withington m-a adus aproape de lacrimi. Comunitatile care m-au 'imbratisat' intotdeauna continua sa ma sustina.

Sunt Marcus Rashford, am 23 de ani, un barbat de culoare din Withington si Wythenshawe, South Manchester. Daca nu am nimic altceva, am asta. Pentru toate mesajele frumoase, va multumesc. Ma voi intoarce mai puternic. Ne vom intoarce mai puternici", a scris Rashford pe retelele de socializare.