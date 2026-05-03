Pe lângă meciurile de la Real Madrid, Rodrygo va rata și Cupa Mondială programată în această vară. Vestea a venit la scurtă vreme după apariția informațiilor potrivit cărora selecționerul Carlo Ancelotti le-ar fi garantat lui Rodrigo, Vinicius Junior și Eder Militao convocarea la turneul final în cazul în care vor fi sănătoși.

Însă, Rodrygo nu va mai juca însă fotbal prea curând. Este așteptat să lipsească între 10 și 12 luni, ceea ce ar însemna că revenirea sa pe teren s-ar putea produce abia la începutul anului 2027.

La partida cu Getafe, disputată la 2 martie și pierdută de Real Madrid, 0-1, Rodrygo (25 de ani) a suferit o ruptură la nivel ligamentul încrucișate și o ruptură de menisc. Starul brazilian a fost operat de medicul Manuel Leyes, iar apoi a început procesul de recuperare.

În luna aprilie, Hugo Ekitike s-a accidentat! Francezul, care s-a aflat în actuala stagiune într-o formă de vis în Premier League la Liverpool, chiar dacă echipa mai mult a scârțâit decât a mers ca unsă, nu va fi prezent la Cupa Mondială din 2026. El a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul drept, după returul sferturilor Champions League.

Într-o postare publicată pe rețelele social media, Hugo Ekitike s-a arătat recunoscător de încurajările primite de la suporterii lui Liverpool, celebri pentru afecțiunea pe care o au pentru jucătorii ”cormoraniilor”. ”Este greu, poate chiar nedrept… dar sunt recunoscător că mi se întâmplă aici, printre voi. Nu sunt singur. Forța și dragostea voastră vor fi motorul meu. Ne revedem curând, Anfield”, a scris Hugo Ekitike pe Instagram.

Țările de Jos, fără Xavi Simons!

Xavi Simons (23 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Tottenham, a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate și va lipsi aproximativ opt luni de pe gazon.

Olandezul s-a accidentat la finalul lunii aprilie, în repriza secundă a partidei cu Wolves, la prima victorie din Premier League a lui Tottenham în acest an (1-0).

Xavi Simons va rata astfel și Cupa Mondială din această vară cu Țările de Jos. Mijlocașul lui Tottenham este al doilea olandez care suferă o accidentare gravă de acest tip, după Jerdy Schouten, căpitanul lui PSV Eindhoven.

Xavi Simons (34 de meciuri și 6 goluri la naționala Olandei) a confirmat accidentarea gravă printr-un mesaj pe rețelele sociale.

"Se spune că viața poate fi crudă și astăzi chiar așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez asta. Sincer, sunt cu inima frântă. Nimic nu are sens.

Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea, iar acum această posibilitate mi-a fost luată împreună cu Cupa Mondială. Posibilitatea să îmi reprezint țara vara aceasta pur și simplu a dispărut. Va dura ceva timp să mă împac cu asta, dar voi continua să fiu cel mai bun coechipier posibil. Nu am nicio îndoială că împreună vom câștiga această luptă.

Voi merge mai departe pe acest drum, ghidat de credință, cu putere, cu reziliență, cu încredere, numărând zilele până când voi reveni pe teren. Aveți răbdare cu mine", a transmis olandezul.

Germania, fără Serge Gnabry!

Atacantul german al echipei Bayern Munchen, Serge Gnabry, s-a accidentat la muşchiul aductor al coapsei drepte tot în luna aprilie şi va fi indisponibil pentru o perioadă îndelungată.

Bayern nu a precizat durata indisponibilităţii, dar s-a aflat apoi că Serge Gnabry ar urma să fie absent de pe teren între două şi patru luni.

Selecţionerul german Julian Nagelsmann trebuie să anunţe pe 12 mai lista cu 23-26 de jucători selecţionaţi pentru a reprezenta Germania la Cupa Mondială 2026 din America de Nord (Canada, Statele Unite, Mexic) din această vară (11 iunie-19 iulie).

SUA, fără Patrick Agyemang

Americanul Patrick Agyemang, în vârstă de 25 de ani, legitima la formația engleză Derby County, din Championship, nu va putea ajuta una din țările gazdă ale Cupei Mondiale! Atacantul de 1,93 m, cotat la 9 milioane de euro, nu va fi în lotul SUA pentru întrecerea din această vară. A suferit o accidentare gravă la Tendonul lui Ahile, culmea, tot în aprilie! El era favorit să fie convocat la CM, mai ales că în acest sezon avea 38 de meciuri și 10 goluri, dar și patru pase decisive!

Mexic, fără Luis Malagon!

Mexic speră la un turneu final de Cupă Mondială solid, dar nu va avea în lot un portar important, pe Luis Malagon, în vârstă de 29 de ani, legitimat la formația Club America.

Fără experiență fotbalistică în afara Mexicului până acum, el era luat în calcul pentru convocare, dar a suferit o ruptură a Tendonului lui Ahile, motiv pentru care va fi sărit din schemă!

Era importantă prezența lui în lot pentru Mexic, până acum adunând 19 meciuri sub steagul țării sale.