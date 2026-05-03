Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 debutează pe 11 iunie.

  • Cupa Mondială va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada.

Se cunosc toate participantele la turneul final din vară. Turcia, Cehia, Suedia și Bosnia sunt ultimele patru naționale din Europa care vor fi prezente la Cupa Mondială. Cea mai mare surpriză a fost calificarea Bosniei, care a trecut la penalty-uri de Italia.

După 1-1 în timpul regulamentar, ”Squadra Azzurra” a cedat la penalty-uri, scor 4-1, astfel că va vedea la televizor al treilea Mondial consecutiv, o premieră în istoria fotbalului italian.

Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026 din cauza accidentărilor

Bosnia a fost repartizată în Grupa B, unde se va duela cu Canada, Elveția și Qatar și unde, în opinia specialiștilor, se poate bate pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Turcia a trecut și ea de baraj și va participa la al treilea Mondial din istorie, iar în grupă se va duela cu SUA, Australia și Paraguay.

Cei mai buni fotbaliști din lume vor fi prezenți la Cupa Mondială, dar sunt și nume care, din păcate, din cauza accidentărilor nu vor participa la turneul final!

Brazilia, fără Rodrygo la Cupa Mondială 2026!

La partida cu Getafe, disputată la 2 martie și pierdută de Real Madrid, 0-1, Rodrygo (25 de ani) a suferit o ruptură la nivel ligamentul încrucișate și o ruptură de menisc. Starul brazilian a fost operat de medicul Manuel Leyes, iar apoi a început procesul de recuperare.

Însă, Rodrygo nu va mai juca însă fotbal prea curând. Este așteptat să lipsească între 10 și 12 luni, ceea ce ar însemna că revenirea sa pe teren s-ar putea produce abia la începutul anului 2027.

Pe lângă meciurile de la Real Madrid, Rodrygo va rata și Cupa Mondială programată în această vară. Vestea a venit la scurtă vreme după apariția informațiilor potrivit cărora selecționerul Carlo Ancelotti le-ar fi garantat lui Rodrigo, Vinicius Junior și Eder Militao convocarea la turneul final în cazul în care vor fi sănătoși.

Franța, fără Hugo Ekitike la Mondial

Într-o postare publicată pe rețelele social media, Hugo Ekitike s-a arătat recunoscător de încurajările primite de la suporterii lui Liverpool, celebri pentru afecțiunea pe care o au pentru jucătorii ”cormoraniilor”. ”Este greu, poate chiar nedrept… dar sunt recunoscător că mi se întâmplă aici, printre voi. Nu sunt singur. Forța și dragostea voastră vor fi motorul meu. Ne revedem curând, Anfield”, a scris Hugo Ekitike pe Instagram.

Țările de Jos, fără Xavi Simons!

Xavi Simons (23 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Tottenham, a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate și va lipsi aproximativ opt luni de pe gazon.

Olandezul s-a accidentat la finalul lunii aprilie, în repriza secundă a partidei cu Wolves, la prima victorie din Premier League a lui Tottenham în acest an (1-0).

Xavi Simons va rata astfel și Cupa Mondială din această vară cu Țările de Jos. Mijlocașul lui Tottenham este al doilea olandez care suferă o accidentare gravă de acest tip, după Jerdy Schouten, căpitanul lui PSV Eindhoven.

Xavi Simons (34 de meciuri și 6 goluri la naționala Olandei) a confirmat accidentarea gravă printr-un mesaj pe rețelele sociale.

"Se spune că viața poate fi crudă și astăzi chiar așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez asta. Sincer, sunt cu inima frântă. Nimic nu are sens.

Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea, iar acum această posibilitate mi-a fost luată împreună cu Cupa Mondială. Posibilitatea să îmi reprezint țara vara aceasta pur și simplu a dispărut. Va dura ceva timp să mă împac cu asta, dar voi continua să fiu cel mai bun coechipier posibil. Nu am nicio îndoială că împreună vom câștiga această luptă.

Voi merge mai departe pe acest drum, ghidat de credință, cu putere, cu reziliență, cu încredere, numărând zilele până când voi reveni pe teren. Aveți răbdare cu mine", a transmis olandezul.

Germania, fără Serge Gnabry!

Atacantul german al echipei Bayern Munchen, Serge Gnabry, s-a accidentat la muşchiul aductor al coapsei drepte tot în luna aprilie şi va fi indisponibil pentru o perioadă îndelungată.

Bayern nu a precizat durata indisponibilităţii, dar s-a aflat apoi că Serge Gnabry ar urma să fie absent de pe teren între două şi patru luni.

Selecţionerul german Julian Nagelsmann trebuie să anunţe pe 12 mai lista cu 23-26 de jucători selecţionaţi pentru a reprezenta Germania la Cupa Mondială 2026 din America de Nord (Canada, Statele Unite, Mexic) din această vară (11 iunie-19 iulie).

SUA, fără Patrick Agyemang

Americanul Patrick Agyemang, în vârstă de 25 de ani, legitima la formația engleză Derby County, din Championship, nu va putea ajuta una din țările gazdă ale Cupei Mondiale! Atacantul de 1,93 m, cotat la 9 milioane de euro, nu va fi în lotul SUA pentru întrecerea din această vară. A suferit o accidentare gravă la Tendonul lui Ahile, culmea, tot în aprilie! El era favorit să fie convocat la CM, mai ales că în acest sezon avea 38 de meciuri și 10 goluri, dar și patru pase decisive!

Mexic, fără Luis Malagon!

Mexic speră la un turneu final de Cupă Mondială solid, dar nu va avea în lot un portar important, pe Luis Malagon, în vârstă de 29 de ani, legitimat la formația Club America.

Fără experiență fotbalistică în afara Mexicului până acum, el era luat în calcul pentru convocare, dar a suferit o ruptură a Tendonului lui Ahile, motiv pentru care va fi sărit din schemă!

Era importantă prezența lui în lot pentru Mexic, până acum adunând 19 meciuri sub steagul țării sale.

Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
FIFA a anunțat ce se întâmplă cu Iranul, înainte de Cupa Mondială
Fotbaliștii, eliminați la Cupa Mondială dacă duc mâna la gură! De ce s-a luat această decizie radicală
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Lovitură dură pentru Brazilia: s-a accidentat și ratează Cupa Mondială!
El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială
Italia, în locul Iranului la Cupa Mondială? Răspunsul lui Donald Trump și reacția FIFA
Eliza Samara și-a arătat din nou clasa! Thriller-ul de la Mondial care a făcut România și mai mare în tenisul de masă
Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
Manchester United - Liverpool, de la 17:30 în Premier League (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza lui Dan Chilom
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”

Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Fotbalul atinge toate corzile Istanbulului: trei meciuri memorabile jucate în casa lui Beșiktaș
Edi Iordănescu a nominalizat cei șase jucători care pot duce România la Mondial: „Altfel va fi imposibil!”
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11"
FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + absenții + care pariu e cel mai des întâlnit. Analiza lui Dan Chilom
OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona
Cinci jucători, OUT! Rapid are probleme înainte de derby-ul cu Dinamo
