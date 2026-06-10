George Cosac, reales la conducerea Federației Române de Tenis: ”Nu va fi un mandat ușor”

El a câştigat alegerile care s-au desfăşurat în cadrul Adunării Generale de la Centrul Naţional de Tenis Simona Halep din Bucureşti, la care au fost prezente 204 cluburi dintre cele 254 cu drept de vot.

George Cosac a fost votat de 159 de membri afiliaţi, în timp ce Silviu Cristian Matei a primit 27 din sufragii, iar Dumitru Hărădău 3. Comisia de organizare a anunţat că a înmânat 200 de buletine de vot. Dintre acestea, 10 au fost anulate, iar unul nu a fost depus în urnă.

"Sunt onorat pentru încrederea care mi se acordă şi pentru că structurile sportive au hotărât să continue această luptă. Nu este o perioadă prielnică pentru sport pentru că vedem dificultăţile economice care sunt, iar în aceste condiţii şi federaţiile au probleme. Sigur, la noi e o speranţă suplimentară legată de faptul că avem câteva procese bune câştigate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a ne recupera banii sistaţi ilegal de către Ministerul Sportului, actualmente Agenţia Naţională pentru Sport. Nu va fi un mandat uşor, de aceea am cerut votanţilor să fie alături de această conducere pentru că numai împreună putem realiza lucrurile pe care ni le dorim cei din familia tenisului. Este important să asigurăm un buget decent pentru a organiza competiţii. Îmi doresc ca tinerii jucători de tenis să beneficieze de condiţiile de care beneficiază toţi ceilalţi sportivi de la alte discipline. Mă refer la cantonamente, bani de pregătire, de deplasări şi aşa mai departe. E o discrepanţă enormă între cum sunt văzuţi copiii de la tenis şi cei de la celelalte sporturi", a declarat George Cosac.

Alina Tecşor, Daniel Dobre, Ion Moldovan şi Adrian Cruciat au fost aleşi vicepreşedinţi ai Federaţiei Române de Tenis

Alina Tecşor, Daniel Dobre, Ion Moldovan şi Adrian Cruciat au fost aleşi pentru cele patru posturi de vicepreşedinte din cadrul Federaţiei Române de Tenis. În cursa electorală desfăşurată în cadrul Adunării Generale a FRT de la Centrul Naţional de Tenis au intrat în final doar 9 din cei 15 care îşi depuseseră candidaturile pentru postul de vicepreşedinte, ceilalţi nefiind eligibili, fie din cauza absenţei de la Adunarea Generală, fie în urma retragerii.

Voturile acordate pentru cei patru vicepreşedinţi sunt următoarele: Alina Tecşor Cercel - 162 voturi, Daniel Dobre - 120, Ion Moldovan - 100, Adrian Cruciat - 96, Adrian Marcu - 95, Cosmin Hodor - 55, Cristian Miholca - 24, Dumitru Hărădău - 19 voturi şi Florin Niţă - 11 voturi.

news.ro