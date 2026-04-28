Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene

FIFA va șterge cartonașele galbene de la CM 2026 după grupe și după sferturi

Ediția din acest an a Cupei Mondiale va fi prima din istorie cu nu mai puțin de 48 de naționale și 104 meciuri jucate. Din acest motiv, FIFA plănuiește să schimbe regulamentul privind suspendările venite în urma cartonașelor galbene.

The Athletic scrie că FIFA plănuiește să șteargă toate cartonașele galbene acumulate la finalul fazei grupelor, precum și după sferturile de finală. În acest fel, s-a reduse semnificativ numărul jucătorilor care sunt suspendați pentru cumul de cartonașe în fazele eliminatorii.

Anterior, la Cupa Mondială erau șterse cartonașele galbene doar la finalul fazei sferturilor pentru a nu exista riscul ca jucătorii să rateze marea finală.

Acum, având în vedere numărul uriaș de meciuri și introducerea unei noi runde eliminatorii - faza șaisprezecimilor - șansele ca un jucător să vadă două cartonașe galbene până în sferturile de finală au crescut considerabil, mai scrie sursa citată.