Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene

Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

TAGS:
CM 2026Cartonașe Galbene CM 2026Cupa MondialaFIFA
Din articol

FIFA va șterge cartonașele galbene de la CM 2026 după grupe și după sferturi

Ediția din acest an a Cupei Mondiale va fi prima din istorie cu nu mai puțin de 48 de naționale și 104 meciuri jucate. Din acest motiv, FIFA plănuiește să schimbe regulamentul privind suspendările venite în urma cartonașelor galbene.

The Athletic scrie că FIFA plănuiește să șteargă toate cartonașele galbene acumulate la finalul fazei grupelor, precum și după sferturile de finală. În acest fel, s-a reduse semnificativ numărul jucătorilor care sunt suspendați pentru cumul de cartonașe în fazele eliminatorii.

Anterior, la Cupa Mondială erau șterse cartonașele galbene doar la finalul fazei sferturilor pentru a nu exista riscul ca jucătorii să rateze marea finală.

Acum, având în vedere numărul uriaș de meciuri și introducerea unei noi runde eliminatorii - faza șaisprezecimilor - șansele ca un jucător să vadă două cartonașe galbene până în sferturile de finală au crescut considerabil, mai scrie sursa citată.

Grupele de la CM 2026

  • Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
  • Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
  • Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
  • Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
  • Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
  • Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
  • Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
  • Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
ULTIMELE STIRI
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
„Reghe“ în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor
„Reghe“ în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă



Recomandarile redactiei
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii
Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii
Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“
Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“
Alte subiecte de interes
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!