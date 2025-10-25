OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona

Partida Real Madrid - Barcelona, din etapa a 10-a din La Liga, va avea loc duminică (26 octombrie), de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro. Catalanii au probleme serioase la capitolul jucători accidentați înaintea meciului cu marea rivală de pe Santiago Bernabeu.

Echipa lui Hansi Flick nu se va putea baza pe Lewandowski, Gavi, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo și Ter Stegen, iar Raphinha, Lamine Yamal și Fermin sunt incerți.

Real Madrid, două absențe pentru derby-ul cu Barcelona

De partea cealaltă, Real Madrid va avea doi absenți în confruntarea cu catalanii, după cum a anunțat presa din Spania. Astfel, Alonso nu îi va avea parte din lot pe doi jucători care puteau fi titulari, pe Rudiger și Alaba.

Fundașul austriac David Alaba s-a accidentat din nou și va rata „El Clasico” de duminică, programat pe „Santiago Bernabeu”.

