OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona

Partida Real Madrid - Barcelona, din etapa a 10-a din La Liga, va avea loc duminică (26 octombrie), de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro. Catalanii au probleme serioase la capitolul jucători accidentați înaintea meciului cu marea rivală de pe Santiago Bernabeu.
Echipa lui Hansi Flick nu se va putea baza pe Lewandowski, Gavi, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo și Ter Stegen, iar Raphinha, Lamine Yamal și Fermin sunt incerți.
Real Madrid, două absențe pentru derby-ul cu Barcelona
De partea cealaltă, Real Madrid va avea doi absenți în confruntarea cu catalanii, după cum a anunțat presa din Spania. Astfel, Alonso nu îi va avea parte din lot pe doi jucători care puteau fi titulari, pe Rudiger și Alaba.
Fundașul austriac David Alaba s-a accidentat din nou și va rata „El Clasico” de duminică, programat pe „Santiago Bernabeu”.
Alaba, 33 de ani, a fost înlocuit la pauză în victoria cu Getafe, după ce a acuzat dureri la gamba dreaptă. Investigațiile medicale au confirmat o întindere severă, iar perioada de indisponibilitate este estimată la cel puțin o săptămână.
Este o nouă lovitură pentru Xabi Alonso, care se confruntă cu o listă tot mai lungă de absenți în apărare. Antonio Rudiger este accidentat de la finalul lui septembrie, Dean Huijsen s-a retras din lotul Spaniei cu o problemă similară, iar Dani Carvajal și Trent Alexander-Arnold nu au fost încă recuperați complet.
Alaba și Rudiger nu vor fi pe teren în Real Madrid - Barcelona
Însă, din ultimele informații, se pare că Huijsen s-a recuperat și va fi parte din lot pentru duelul cu Barcelona. A revenit și Raul Asenci, astfel că Alonso va putea să îl ia și pe el în calcule când va veni vorba despre primul 11 și conturarea unei bănci de rezerve cât mai solidă.