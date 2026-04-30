Infantino a deschis Congresul FIFA, organizat la Vancouver (Canada), afirmând încă o dată că „Team Melli” va fi prezentă la prima Cupă Mondială cu 48 de ţări, co-organizată în perioada 11 iunie – 19 iulie de Statele Unite, Mexic şi Canada, în ciuda incertitudinii legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Gianni Infantino: ”Iranul va juca la Cupa Mondială”

„În primul rând, vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa, evident, la Cupa Mondială FIFA 2026. Şi, bineînţeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino.

Preşedintele forului fotbalistic mondial afirmase deja pentru AFP la sfârşitul lunii martie că Iranul va juca în Statele Unite, înainte de a reitera acest lucru la jumătatea lunii aprilie.

La începutul conflictului declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, Iranul a evocat un „boicot” al competiţiei, înainte de a cere în zadar FIFA să-şi mute meciurile în Mexic.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat apoi că jucătorii iranieni ar putea să nu fie în „siguranţă” în Statele Unite, chiar dacă erau „bineveniţi”.

Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat recent că venirea jucătorilor nu reprezintă o problemă, spre deosebire de opinia unor membri ai delegaţiei.

