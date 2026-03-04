Fotbalistul lui Real Madrid a absentat aproape toată luna februarie, iar după ce a bifat 36 de minute în înfrângerea cu Getafe (0-1) din La Liga, s-a ”rupt”.

Rodrygo și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va sta între 8-10 luni pe tușă. Asta înseamnă că va rata și Campionatul Mondial din vară, organizat în Statele Unite, Mexic și Canada.

Neymar, reacție covârșitoare după ce a aflat ce s-a întâmplat cu Rodrygo: ”Putere, frățioare! Nu meritai să treci prin asta”

Neymar a scris un mesaj pe rețelele social media după ce Rodrygo s-a ”rupt”. Brazilianul a evidențiat că a primit una dintre cele mai triste vești din viața lui când a aflat că Rodrygo s-a accidentat.

Cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Rodrygo a debutat la Santos în fotbalul mare, la fel ca Neymar. Clubul brazilian l-a vândut, apoi, la Real Madrid, pentru 45 de milioane de euro.

”Astăzi este una dintre cele mai triste zile pentru mine.

Când am aflat despre accidentare, mi-a trecut un film prin cap. Toată suferința, toată angoasa și frica de a trăi din nou această accidentare!

Numărul meu 10, băiatul meu, moștenitorul meu (așa cum îți spun), îți cer doar un lucru… 'ai grijă de mintea ta'. Acum este momentul să îi ții aproape pe toți cei care te iubesc.

Și, așa cum ai spus, nu meritai să treci prin asta tocmai acum… dar cine suntem noi să ne îndoim de planurile lui Dumnezeu. Frățioare… PUTERE! Sunt sigur că te vei întoarce zburând.

Te iubesc! Așa cum tu mi-ai fost alături, voi fi și eu aici pentru tine!”, a scris Neymar pe rețelele social media.