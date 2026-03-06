După terminarea fazei grupelor din preliminariile europene pentru CM 2026, au obținut direct calificarea Germania, Elveția, Scoția, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Austria, Norvegia, Belgia, Anglia și Croația, în timp ce alte 16 formații se vor lupta pentur ultimele patru locuri disponibile.

Au fost eliminate din cursă 26 de echipe, respectiv Luxemburg (Grupa A), Slovenia (Grupa B), Grecia, Belarus (Grupa C), Islanda, Azerbaidjan (Grupa D), Georgia, Bulgaria (Grupa E), Ungaria, Armenia (Grupa F), Finlanda, Malta, Lituania (Grupa G), Cipru, San Marino (Grupa H), Israel, Estonia, Moldova (Grupa I), Kazahstan, Liechtenstein (Grupa J), Serbia, Letonia, Andorra (Grupa K), Insulele Feroe, Muntenegru și Gibraltar (Grupa L).

În loturile acestora se găsesc fotbaliști valoroși, unii dintre ei faimoși la nivel mondial, precum Jan Oblak, Dominik Szoboszlai, Khvicha Kvaratskhelia, Benjamin Sesko sau Dusan Vlahovic.

Echipa jucătorilor din Europa care au pierdut deja calificarea la CM 2026:

Primul "11" - Jan Oblak (Slovenia / Atletico Madrid) - Konstantinos Tsimikas (Grecia / AS Roma), Konstantinos Mavropanos (Grecia / West Ham United), Strahinja Pavlovic (Serbia / AC Milan), Milos Kerkez (Ungaria / Liverpool) - Adam Marusic (Muntenegru / Lazio), Dominik Szoboszlai (Ungaria / Liverpool), Albert Gudmundsson ((Fiorentina / Islanda), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG) - Benjamin Sesko (Slovenia / Manchester United), Dusan Vlahovic (Serbia / Juventus)

Rezerve - Giorgi Mamardashvili (Liverpool / Georgia), Georgios Vagiannidis (Grecia / Sporting Lisabona), Irakli Azarovi (Georgia / Șahtior Donețk), Roland Sallai (Ungaria / Galatasaray), Nikola Milenkovic (Serbia / Nottingham Forest), Jaka Bijol (Slovenia / Leeds United), Willi Orban (Unagaria / RB Leipzig), Lazar Samardzic (Serbia / Atalanta), Vasilije Adzic (Muntenegru / Juventus), Grigoris Kastanos (Cipru / Hellas Verona), Gvidas Gineitis (Lituania / Torino), Oscar Gloukh (Israel / Ajax Amsterdam), Kiril Despodov (Bulgaria / PAOK Salonic), Christos Tzolis (Grecia / Club Brugge), Filip Kostic (Serbia / Juventus), Joel Pohjanpalo (Finlanda / Palermo), Vangelis Pavlidis (Grecia / Benfica Lisabona), Orri Oskarsson (Islanda / Real Sociedad), Georges Mikautadze (Georgia / Villarreal), Manor Solomon (Israel / Fiorentina)

Meciurile de baraj pentru desemnarea ultimelor patru echipe europene calificate:

Play-off A - Țara Galilor / Bosnia și Herțegovina vs. Italia / Irlanda de Nord (câștigătoarea merge în Grupa B, alături de Elveția, Canada și Qatar)

Play-off B - Ucraina / Suedia vs. Polonia / Albania (câștigătoarea merge în Grupa F, alături de Olanda, Japonia și Tunisia)

Play-off C - Slovacia / Kosovo vs. Turcia / România (câștigătoarea merge în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia)