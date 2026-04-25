El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Spaniolii au ratat toate obiectivele puse în joc. Real Madrid a început sezonul cu Xabi Alonso pe bancă, antrenorul venit de la Bayer Leverkusen pentru a-i lua locul lui Carlo Ancelotti.

Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”

FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM. Gazdele luptă pentru locul de baraj

Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!

Apoi, nemulțumiți de felul în care arăta echipa sub comanda lui Alonso, Florentino Perez și ceilalți șefi de pe Bernabeu au decis demiterea antrenorului și promovarea lui Alvaro Arbeloa de la echipa a doua a lui Real Madrid. Nici Arbeloa nu a reușit să facă minuni pe bancă, iar acum, în presa spaniolă, se discută intens despre numirea unui nou antrenor.

Jurnalistul Miguel Angel Diaz de la publicația COPE, acolo unde acoperă subiecte legate de Real Madrid, susține că Mauricio Pochettino va fi noul antrenor al formației de pe ”Santiago Bernabeu”.

Cel mai probabil, dacă această mutare se va realiza, aceasta se va oficializa după Cupa Mondială. Pochettino este în momentul de față selecționerul Statelor Unite ale Americii, una dintre țările gazdă ale turneului final.

Statele Unite ale Americii este în grupa D la Cupa Mondială din care mai fac parte Paraguay, Turcia și Australia.

”Am sentimentul că Mauricio Pochettino va fi noul antrenor al lui Real Madrid în următorul sezon”, a spus Miguel Angel Diaz.

La nivel de echipe de club, Mauricio Pochettino le-a mai pregătit pe Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG și Chelsea.