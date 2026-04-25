El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Real Madrid a avut parte de un sezon dezamăgitor din toate punctele de vedere.

Spaniolii au ratat toate obiectivele puse în joc. Real Madrid a început sezonul cu Xabi Alonso pe bancă, antrenorul venit de la Bayer Leverkusen pentru a-i lua locul lui Carlo Ancelotti. 

Apoi, nemulțumiți de felul în care arăta echipa sub comanda lui Alonso, Florentino Perez și ceilalți șefi de pe Bernabeu au decis demiterea antrenorului și promovarea lui Alvaro Arbeloa de la echipa a doua a lui Real Madrid. Nici Arbeloa nu a reușit să facă minuni pe bancă, iar acum, în presa spaniolă, se discută intens despre numirea unui nou antrenor. 

Jurnalistul Miguel Angel Diaz de la publicația COPE, acolo unde acoperă subiecte legate de Real Madrid, susține că Mauricio Pochettino va fi noul antrenor al formației de pe ”Santiago Bernabeu”.

Cel mai probabil, dacă această mutare se va realiza, aceasta se va oficializa după Cupa Mondială. Pochettino este în momentul de față selecționerul Statelor Unite ale Americii, una dintre țările gazdă ale turneului final. 

Statele Unite ale Americii este în grupa D la Cupa Mondială din care mai fac parte Paraguay, Turcia și Australia. 

Am sentimentul că Mauricio Pochettino va fi noul antrenor al lui Real Madrid în următorul sezon”, a spus Miguel Angel Diaz. 

La nivel de echipe de club, Mauricio Pochettino le-a mai pregătit pe Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG și Chelsea. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM. Gazdele luptă pentru locul de baraj
Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”
Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!
Lovitură dură pentru Brazilia: s-a accidentat și ratează Cupa Mondială!
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”
Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!
Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM. Gazdele luptă pentru locul de baraj
"Rămâneți și în sezonul următor?" Răspunsul lui Costel Gâlcă, înainte de Dinamo - Rapid
Mauricio Pochettino a răbufnit după thriller-ul câștigat în fața lui Manchester United, în minutele de prelungire
Mauricio Pochettino, la capătul puterilor după remiza amară împotriva lui Burnley. "Nu putem juca așa, sunt foarte supărat!"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

