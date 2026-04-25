Lovitură dură pentru Brazilia: s-a accidentat și ratează Cupa Mondială!

Brazilia a încasat o lovitură importantă cu aproximativ o lună și jumătate înaintea Cupei Mondiale găzduite de SUA, Canada și Mexic.

Eder Militao (28 de ani), fundașul central de la Real Madrid, a suferit o accidentare în partida de marți cu Alaves, iar brazilianul ar urma să rateze Cupa Mondială.

Militao a fost diagnosticat cu o accidentare musculară la nivelul bicepsului femural, iar stoperul brazilian va fi supus unei intervenții chirurgicale, anunță jurnalistul Miguel Angel Diaz, de la Cope.

Militao a acuzat o problemă similară în decembrie, când s-a accidentat într-o partidă cu Celta Vigo și a lipsit de pe teren aproape 4 luni. Acum, ar fi vorba de o recidivă.

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei și fost antrenor al lui Eder Militao la Real Madrid, pare că va fi nevoit să găsească o altă soluție în centrul defensivei pentru Cupa Mondială.

Programul Braziliei la CM 2026

Grupa C:

  • 14 iunie: Brazilia - Maroc
  • 20 iunie: Brazilia - Haiti
  • 25 iunie: Scoția - Brazilia
