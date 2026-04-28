Lamine Yamal a suferit o ruptură la bicepsul femural al piciorului stâng, iar FC Barcelona a anunțat că tânărul jucător nu va mai putea evolua în acest sezon. Spaniolul s-a accidentat săptămâna trecută, la meciul cu Celta Vigo (1-0), imediat după ce l-a învins pe Ionuț Radu dintr-o lovitură de la 11 metri.

Lamine Yamal ar putea rata primele două meciuri ale Spaniei de la Cupa Mondială

Deși prezența la Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie) nu ar fi în pericol, FC Barcelona și-ar dori ca naționala Spaniei să nu grăbească revenirea lui Lamine Yamal pe teren pentru a nu exista riscul unei recidive care să complice și mai mult situația starului.

Diario Sport scrie că Barcelona și-ar dori ca selecționerul Luis de la Fuente să nu îl folosească pe Lamine Yamal în primele două meciuri din grupa de la Cupa Mondială: cu Capul Verde, pe 15 iunie, și Arabia Saudită, pe 21 iunie.

În cazul în care Federația Spaniolă va accepta solicitarea Barcelonei, Yamal ar urma să debuteze la CM 2026 în partida cu Uruguay (27 iunie), ultima din grupa H de la Cupa Mondială.

Pentru Lamine Yamal ar urma să fie prima ediția de Cupă Mondială la care participă. La EURO 2024, puștiul Barcelonei a avut evoluții remarcabile și a încheiat turneul cu un gol și patru pase decisive, fiind desemnat cel mai bun tânăr jucător.