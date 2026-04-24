Italia, în locul Iranului la Cupa Mondială? Răspunsul lui Donald Trump și reacția FIFA

Având în vedere situația foarte tensionată dintre SUA și Iran, un emisar al lui Donald Trump, Paolo Zampolli, le-a propus recent președintelui SUA și președintelui FIFA, Gianni Infantino, ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială.

Ce spun Donald Trump și Marco Rubio despre varianta ca Italia să înlocuiască Iran la CM 2026

Financial Times scria că acest plan sugerat de Paolo Zampolli ar fi o încercare de restabilire a relațiilor dintre Donald Trump și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor președintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea în legătură cu războiul din Iran.

După apariția acestor zvonuri, Donald Trump a fost întrebat dacă există varianta ca jucătorilor iranieni să li se interzică accesul în SUA pentru meciurile de la Cupa Mondială, iar Italia să fie numită echipa înlocuitoare.

"Nu prea mă gândesc la asta", a răspuns Trump, citat de Gazzetta dello Sport. De asemenea, secretarul de stat Marco Rubio a spus: "Statele Unite nu au comunicat niciodată că Iranul nu va putea veni aici să joace la Cupa Mondială. Nu știu de unde apare acest zvon".

La rândul său, FIFA nu are niciun plan să înlocuiască Iranul cu Italia la Cupa Mondială, în ciuda propunerii făcute de Paolo Zampolli, anunță jurnalistul Ben Jacobs. De asemenea, forul mondial insistă ca Iranul să își joace meciurile de la Mondial pe teritoriul SUA, așa cum se stabilise inițial.