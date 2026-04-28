Fotbaliștii, eliminați la Cupa Mondială dacă duc mâna la gură! De ce s-a luat această decizie radicală

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

IFAB a aprobat o nouă regulă pentru Cupa Mondială din 2026. Jucătorii care își acoperă gura pentru a-și insulta adversarii vor fi sancționați cu eliminarea.

TAGS:
FIFACM 2026IFAB
Din articol

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate în cadrul unei ședințe extraordinare la Vancouver. Noua măsură, susținută de președintele FIFA, Gianni Infantino, are ca scop combaterea rasismului pe teren. Cele 48 de echipe calificate la turneul final vor fi înștiințate oficial despre aceste modificări în săptămânile următoare.

„Cine nu are nimic de ascuns nu are motiv să își ascundă mișcarea buzelor. Așadar, dacă gestul servește pentru a acoperi o ofensă discriminatorie, cartonașul roșu trebuie să devină consecința naturală pentru a curăța fotbalul de aceste comportamente inacceptabile”, a transmis Infantino.

Sancțiuni aspre pentru proteste și abandon

Potrivit noilor reglementări introduse de International Football Association Board, jucătorii care părăsesc terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrului vor primi direct cartonașul roșu. Aceeași pedeapsă se va aplica și oficialilor care îi încurajează să recurgă la acest gest.

Mai mult, organizația a stabilit că echipa care provoacă întreruperea definitivă a unei partide va pierde meciul la masa verde, o măsură luată pe fondul disputelor apărute la finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Maroc și Senegal.

Regula privind acoperirea gurii a fost intens cerută după un incident din Champions League. Vinicius Jr, jucătorul celor de la Real Madrid, și-a mascat gura cu tricoul în timpul unui conflict cu Gianluca Prestianni de la Benfica. În urma acelui episod, brazilianul a fost suspendat timp de șase etape pentru jigniri discriminatorii.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!