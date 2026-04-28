Fotbaliștii, eliminați la Cupa Mondială dacă duc mâna la gură! De ce s-a luat această decizie radicală

„Cine nu are nimic de ascuns nu are motiv să își ascundă mișcarea buzelor. Așadar, dacă gestul servește pentru a acoperi o ofensă discriminatorie, cartonașul roșu trebuie să devină consecința naturală pentru a curăța fotbalul de aceste comportamente inacceptabile” , a transmis Infantino.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate în cadrul unei ședințe extraordinare la Vancouver. Noua măsură, susținută de președintele FIFA, Gianni Infantino , are ca scop combaterea rasismului pe teren. Cele 48 de echipe calificate la turneul final vor fi înștiințate oficial despre aceste modificări în săptămânile următoare.

Sancțiuni aspre pentru proteste și abandon

Potrivit noilor reglementări introduse de International Football Association Board, jucătorii care părăsesc terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrului vor primi direct cartonașul roșu. Aceeași pedeapsă se va aplica și oficialilor care îi încurajează să recurgă la acest gest.

Mai mult, organizația a stabilit că echipa care provoacă întreruperea definitivă a unei partide va pierde meciul la masa verde, o măsură luată pe fondul disputelor apărute la finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Maroc și Senegal.

Regula privind acoperirea gurii a fost intens cerută după un incident din Champions League. Vinicius Jr, jucătorul celor de la Real Madrid, și-a mascat gura cu tricoul în timpul unui conflict cu Gianluca Prestianni de la Benfica. În urma acelui episod, brazilianul a fost suspendat timp de șase etape pentru jigniri discriminatorii.