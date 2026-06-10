Laurențiu Reghecampf tocmai a intrat în Cartea Recordurilor! Sport.ro a anunțat aici ce a reușit fostul antrenor al FCSB-ului, într-o premieră spectaculoasă.

Succesul obținut de „Reghe“ astăzi, care l-a făcut campion în Sudan, a venit după un scenariu cu adevărat dramatic. Pentru că, în play-off, echipa sa, Al-Hilal Omdurman, a mers „bară la bară“ cu marea rivală Al-Merrikh. Ambele formații și-au câștigat primele șase meciuri. Și au ajuns la duelul direct, cu titlul pe masă, cu maximum de puncte, 18 fiecare.