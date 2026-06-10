FOTO ȘI VIDEO Demențial: golul care l-a făcut pe „Reghe“ campion în Sudan. Trofeul primit, uriaș!

Demențial: golul care l-a făcut pe „Reghe“ campion în Sudan. Trofeul primit, uriaș! Fotbal extern
Amir Kiarash
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Tehnicianul de 50 de ani a câștigat derby-ul ultimei etape, un meci în care s-a jucat cu titlul pe masă.

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Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmansudanromanii din zona araba
Din articol

Laurențiu Reghecampf tocmai a intrat în Cartea Recordurilor! Sport.ro a anunțat aici ce a reușit fostul antrenor al FCSB-ului, într-o premieră spectaculoasă.

Succesul obținut de „Reghe“ astăzi, care l-a făcut campion în Sudan, a venit după un scenariu cu adevărat dramatic. Pentru că, în play-off, echipa sa, Al-Hilal Omdurman, a mers „bară la bară“ cu marea rivală Al-Merrikh. Ambele formații și-au câștigat primele șase meciuri. Și au ajuns la duelul direct, cu titlul pe masă, cu maximum de puncte, 18 fiecare.

Khartoum, care a găzduit play-off-ul din Sudan, un oraș devastat de război

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Liberianul Emmanuel Flomo, eroul campionilor

Derby-ul din Sudan a fost pe muchie de cuțit. După o prima repriză albă, liberianul Emmanuel Flomo (18 ani), introdus în partea secundă, a înscris singurul gol al întâlnirii pentru Al-Hilal Omdurman. Reușita acestuia a aruncat stadionul din Khartoum în aer, după cum se poate vedea aici.

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Al-Hilal Omdurman – Al-Merrikh s-a încheiat cu 1-0, iar Reghecampf și elevii săi au intrat în posesia trofeului uriaș, care se poate vedea mai jos.

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