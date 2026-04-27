Verdict devastator: starul și-a anunțat absența de la CM 2026 și nu va mai juca până la finalul anului!

Tottenham și naționala Olandei au primit o veste proastă, după ce unul dintre jucătorii de bază a suferit o accidentare gravă.

Xavi Simons (23 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Tottenham, a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate și va lipsi aproximativ 8 luni de pe gazon, anunță The Guardian.

Xavi Simons ratează Cupa Mondială și nu va mai juca deloc în 2026

Olandezul s-a accidentat sâmbătă, în repriza secundă a partidei cu Wolves, la prima victorie din Premier League a lui Tottenham în acest an (1-0).

Xavi Simons va rata astfel și Cupa Mondială din această vară cu Olanda. Mijlocașul lui Tottenham este al doilea olandez care suferă o accidentare gravă de acest tip, după Jerdy Schouten, căpitanul lui PSV Eindhoven.

  • Olanda va juca în grupa F la Cupa Mondială, unde va înfrunta Japonia, Suedia și Tunisia.
Xavi Simons (34 de meciuri și 6 goluri la naționala Olandei) a confirmat accidentarea gravă printr-un mesaj pe rețelele sociale.

"Se spune că viața poate fi crudă și astăzi chiar așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez asta. Sincer, sunt cu inima frântă. Nimic nu are sens.

Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea, iar acum această posibilitate mi-a fost luată împreună cu Cupa Mondială. Posibilitatea să îmi reprezint țara vara aceasta pur și simplu a dispărut. Va dura ceva timp să mă împac cu asta, dar voi continua să fiu cel mai bun coechipier posibil. Nu am nicio îndoială că împreună vom câștiga această luptă.

Voi merge mai departe pe acest drum, ghidat de credință, cu putere, cu reziliență, cu încredere, numărând zilele până când voi reveni pe teren.

Aveți răbdare cu mine", a transmis olandezul, care a marcat 5 goluri și a reușit 6 pase decisive în acest sezon la Spurs.

