FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + absenții + care pariu e cel mai des întâlnit. Analiza lui Dan Chilom

Derby-ul campionatului din România, așa cum majoritatea suporterilor îl consideră, meciul dintre FCSB și Dinamo se anunță unul de mare interes. Cele două formații luptă pentru Play-off-ul Superligii, FCSB să intre între primele 6 echipe, iar Dinamo să se mențină în primele 6, ba chiar pe podium.
Meciul se va disputa pe Arena Națională, acolo unde, ultimul meci dintre cele două s-a terminat cu nu mai puțin de 7 goluri! Un real spectacol. Dinamo a reușit să învingă după o perioadă foarte lungă cu scorul de 4-3.
FCSB - Dinamo Echipe probabile
FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Radunovic – Olaru, Șut – Tănase, Cisotti, Toma – Miculescu.
Antrenor: Elias Charalambous
Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Pop, Karamoko
Antrenor: Zeljiko Kopic
Cei mai buni jucători ofensivi de la cele două formații vor lipsi în această partidă. Bîrligea pentru FCSB, respectiv Musi pentru Dinamo.