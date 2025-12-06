FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + absenții + care pariu e cel mai des întâlnit. Analiza lui Dan Chilom

Cei mai buni jucători ofensivi de la cele două formații vor lipsi în această partidă. Bîrligea pentru FCSB, respectiv Musi pentru Dinamo.

Meciul se va disputa pe Arena Națională, acolo unde, ultimul meci dintre cele două s-a terminat cu nu mai puțin de 7 goluri! Un real spectacol. Dinamo a reușit să învingă după o perioadă foarte lungă cu scorul de 4-3.

Derby-ul campionatului din România, așa cum majoritatea suporterilor îl consideră , meciul dintre FCSB și Dinamo se anunță unul de mare interes. Cele două formații luptă pentru Play-off-ul Superligii, FCSB să intre între primele 6 echipe, iar Dinamo să se mențină în primele 6, ba chiar pe podium.

Casele de pariuri o dau favorită pe FCSB, cu o cotă de 2.35.



Dinamo are 3.00 la victorie.

FCSB - Dinamo | Cote pariuri



Cel mai frecvent “semn” întâlnit este egalul, care are o cotă de 3.45



FCSB a primit 25 de goluri în 24 de partide, o medie de mai mult de un gol pe meci.



Pronosticul “pauză sau final X” este opțiunea cea mai des întâlnită pe biletele de pariuri din România.



Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.77



În ultimele 10 confruntări directe, FCSB o conduce net pe Dinamo la victorii: 9-1!



Charalambous îl conduce pe Kopic cu 4-1 în meciurile directe.



Arena Națională nu va fi plină la Derby, fanii celor două echipe au cumpărat undeva la 15000 de bilete până în prezent. Se așteaptă o asistență de peste 20000 de suporteri.



La ora jocului se anunță undeva la 6-7 grade Celsius.



Partida va fi condusă de Marian Barbu, 37 de ani.



Sugestia Sport.ro: X pauză sau final

