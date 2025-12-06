FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + absenții + care pariu e cel mai des întâlnit. Analiza lui Dan Chilom

FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + absenții + care pariu e cel mai des întâlnit. Analiza lui Dan Chilom
Analiza lui Dan Chilom. Cote pariuri pentru FCSB - Dinamo, LIVE BLOG pe Sport.ro.

FCSB Dinamo Superliga FCSB - Dinamo
Derby-ul campionatului din România, așa cum majoritatea suporterilor îl consideră, meciul dintre FCSB și Dinamo se anunță unul de mare interes. Cele două formații luptă pentru Play-off-ul Superligii, FCSB să intre între primele 6 echipe, iar Dinamo să se mențină în primele 6, ba chiar pe podium. 

Meciul se va disputa pe Arena Națională, acolo unde, ultimul meci dintre cele două s-a terminat cu nu mai puțin de 7 goluri! Un real spectacol. Dinamo a reușit să învingă după o perioadă foarte lungă cu scorul de 4-3. 

FCSB - Dinamo Echipe probabile

FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Radunovic – Olaru, Șut – Tănase, Cisotti, Toma – Miculescu.

Antrenor: Elias Charalambous 

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Pop, Karamoko

Antrenor: Zeljiko Kopic

Cei mai buni jucători ofensivi de la cele două formații vor lipsi în această partidă. Bîrligea pentru FCSB, respectiv Musi pentru Dinamo.

Casele de pariuri o dau favorită pe FCSB, cu o cotă de 2.35. 

Dinamo are 3.00 la victorie. 

FCSB - Dinamo | Cote pariuri

Cel mai frecvent “semn” întâlnit este egalul, care are o cotă de 3.45

FCSB a primit 25 de goluri în 24 de partide, o medie de mai mult de un gol pe meci. 

Pronosticul “pauză sau final X” este opțiunea cea mai des întâlnită pe biletele de pariuri din România. 

Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.77

În ultimele 10 confruntări directe, FCSB o conduce net pe Dinamo la victorii: 9-1! 

Charalambous îl conduce pe Kopic cu 4-1 în meciurile directe. 

Arena Națională nu va fi plină la Derby, fanii celor două echipe au cumpărat undeva la 15000 de bilete până în prezent. Se așteaptă o asistență de peste 20000 de suporteri. 

La ora jocului se anunță undeva la 6-7 grade Celsius.

Partida va fi condusă de Marian Barbu, 37 de ani. 

Sugestia Sport.ro: X pauză sau final

