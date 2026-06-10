CFR Cluj și-a stabilit meciurile amicale pentru cantonamentul din Slovenia

Echipa de fotbal CFR Cluj va disput patru meciuri amicale în stagiul de pregătire din Slovenia, care va avea loc între 28 iunie şi 10 iulie, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Lotul clujenilor se va reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, urmând să se antreneze la Cluj-Napoca până pe data de 28 iunie.

Ulterior, echipa din Gruia va pleca în cantonamentul de vară în Zrece, Slovenia, unde se va pregăti până pe 10 iulie.

CFR Cluj va disputa primul test pe 2 iulie, cu NK Aluminij, câştigătoarea Cupei Sloveniei, apoi pe 4 iulie va avea loc meciul cu altă echipă slovenă, Olimpija Ljubljana, pe 7 iulie este programată partida cu FC Noah, vicecampioana Armeniei şi câştigătoarea Cupei Armeniei, iar pe 9 iulie va avea loc meciul cu Karpatî Lviv, formaţie din prima ligă a Ucrainei, scrie Agerpres.