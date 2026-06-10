Universitatea Craiova a încheiat play-off-ul cu 50 de puncte. În zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat șase victorii, două remize și două eșecuri.

Universitatea Craiova a făcut anunțul: ”Începem un nou capitol”

La trei săptămâni de la finalul stagiunii, Universitatea Craiova a anunțat pe rețelele social media că au fost puse în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/27.

”Am scris istorie împreună. Acum începem un nou capitol.Abonamentele pentru sezonul 2026-2027 sunt disponibile atât online (link în comentarii), cât și la cele două puncte de vânzare ale clubului: magazinul din Electroputere Mall și magazinul mobil din centru. Ne revedem în 'Vulcan', leilor!”, au scris oltenii.

Prețurile abonamentelor:

Peluza Nord - 239 lei (reînnoire); 299 lei (abonament nou)

Peluza Sud - 339 lei (reînnoire); 399 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sector 10, Inel 1 - 519 lei (reînnoire); 649 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sector 10, Inel 2 - 479 lei (reînnoire); 599 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sectoare 9/11, Inel 1 - 499 lei (reînnoire); 624 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sectoare 9/11, Inel 2 - 459 lei (reînnoire); 574 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sectoare 8/12, Inel 1 - 439 lei (reînnoire); 549 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sectoare 8/12, Inel 2 - 419 lei (reînnoire); 524 lei (abonament nou)

Tribuna 2 - Sectoare 7/13 - 399 lei (reînnoire); 499 lei (abonament nou)

VIP - Sectoare C/D - 1.429 lei (reînnoire); 1.689 lei (abonament nou)

VIP - Sectoare B/E - 1.319 lei (reînnoire); 1.559 lei (abonament nou)

VIP - Sectoare A/F - 1.209 lei (reînnoire); 1.429 lei (abonament nou)

Cota unui jucător de la Universitatea Craiova a explodat!

Universitatea Craiova, campioana României, se laudă cu cel mai bine cotat fotbalist din Superliga: Ștefan Baiaram. Cu 5 milioane de euro cotă pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, el i-a luat fața lui Darius Olaru, căpitanul lui FCSB, care este estimat la 4,5 milioane acum.

Clubul patronat de Mihai Rotaru nu se remarcă însă doar prin acest aspect. Oltenii au și un jucător a cărui cotă a explodat după ultimele actualizări, el bifând cel mai mare salt.

Este vorba despre David Matei, fotbalistul transferat în urmă cu un an de Universitatea Craiova de la Steaua București, pentru 75.000 de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la 250.000 de euro.

De-a lungul stagiunii recent încheiate, cota lui David Matei a crescut treptat, de la 450.000 de euro la 900.000 de euro, iar acum a ajuns la 1,7 milioane de euro! El este jucătorul din Superliga cu cel mai mare plus de valoare: 800.000 de euro.