Fostul selecționer al naționalei, în vârstă de 47 de ani, a prefațat marți, 17 martie 2026, duelul de foc ce va avea loc peste doar nouă zile pe Beșiktaș Park. Iordănescu mizează pe pofta de gol a atacanților români și pe experiența acumulată de grup la ultimul turneu final pentru a trece de un adversar considerat favorit.

„Forma de moment a jucătorilor. Avem mulți băieți care traversează o perioadă bună: Man marchează, Mihăilă marchează, Ianis Hagi a înscris recent, Nicu Stanciu la fel, Răzvan Marin marchează și joacă constant. Jucătorii de la mijloc în sus traversează o perioadă bună. Chiar și Bîrligea - să nu ne lăsăm influențați de ultimul joc - a marcat și este important în campionatul nostru. Deci forma sportivă este bună pentru noi”, a spus Iordănescu, potrivit GSP.

Planul tactic pentru „iadul” de la Istanbul

Tehnicianul a subliniat că România trebuie să fie extrem de pragmatică și să profite de slăbiciunile defensive ale adversarului, punctând totodată faptul că încrederea este elementul fără de care succesul nu poate fi obținut în fața publicului turc.

„Cred că prima condiție este exact asta: să credem în șansa noastră, să mergem cu convingerea că se poate. Altfel, nu va fi greu, va fi imposibil. Dacă nu avem încredere, nu avem șansă. E adevărat, calculele hârtiei arată Turcia favorită. E o echipă cu mulți jucători care evoluează la un nivel foarte bun, o echipă cu forță ofensivă, cu experiență, care va juca acasă, iar asta contează. Cred că pregătirea psihologică va fi esențială, un capitol extrem de important. Sunt sigur că domnul Lucescu, împreună cu staff-ul dânsului, va fi foarte atent la pregătirea mentală a jocului. Vom juca în deplasare, va fi vacarm, presiunea este foarte mare, 28 de ani de la ultimul Mondial... toate acestea apasă. Dar experiența unui turneu final înseamnă enorm: stabilitate emoțională, control, gestionarea momentelor-cheie, comunicarea din teren. Sunt sigur că echipa nu se va pierde emoțional, nu se va simți copleșită. Băieții au trecut prin astfel de momente și vor ști cum să le gestioneze”, a mai zis Iordănescu junior.

Turcia - România se va juca joi, 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, „tricolorii” vor disputa finala play-off-ului pentru Campionatul Mondial pe 31 martie 2026, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.