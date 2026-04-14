Cele două echipe își dau întâlnire pe Anfield în returul sferturilor de finală UEFA Champions League. În tur, PSG a învins-o pe Liverpool cu 2-0 și și-a sporit șansele semnificativ de a avansa în semifinalele de la ”masa bogaților”.

Accidentare horror în Liverpool - PSG. Ce au titrat englezii

În minutul 31 al meciului, Arne Slot a fost forțat să-l schimbe pe Hugo Ekitike cu Mohamed Salah, inițial plasat pe banca de rezerve de antrenorul olandez al ”cormoranilor”.

”Dramă la Liverpool! Hugo Ekitike a suferit o accidentare horror”, a titrat GOAL.com, după ce fotbalistul ”cormoranilor” s-a ”rupt” în prima jumătate de oră a meciului.

Ekitike a încercat să plece pe lansarea lui Dominik Szoboszlai, dar, după ce a făcut un singur pas, a aluncat și s-a prăbușit la pământ. A dus imediat mâna la călcâi și a lăsat de înțeles, prin gesturi, că situația este cât se poate se serioasă.