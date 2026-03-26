Fără prezență la o Cupă Mondială de fotbal din mileniul anterior, tricolorii antrenați de Mircea Lucescu speră într-o victorie istorică împotriva turcilor, pe unul dintre cele mai intimidante stadioane din Europa.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, începând cu ora 19:00, iar meciul va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Stadionul lui Beșiktaș, „cuib” de momente uluitoare. Are o acustică senzațională

Stadionul Tüpraş deține recordul pentru numărul de decibeli înregistrat într-un moment al unei partide oficiale de fotbal. A fost o gălăgie teribilă atunci când turcii au înscris golul victoriei într-un meci câștigat, 2-1, contra FC Liverpool, în Liga Campionilor, în 2007. 132 de decibeli au fost măsurați pe stadionul din Istanbul.

Se spune că marele Pelé a numit stadionul İnönü - fosta denumire - drept cel mai frumos din lume, deoarece, din tribune, poți admira priveliștea Bosforului.

Poate că prezența echipei Como în Serie A schimbă ușor valoarea acestei afirmații, dar doar din perspectiva unora.