Marcu Czentye
Tricolorii s-au deplasat la Istanbul pentru a încerca să ne califice la Mondial, pentru prima oară, din 1998.

Fără prezență la o Cupă Mondială de fotbal din mileniul anterior, tricolorii antrenați de Mircea Lucescu speră într-o victorie istorică împotriva turcilor, pe unul dintre cele mai intimidante stadioane din Europa.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, începând cu ora 19:00, iar meciul va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Stadionul lui Beșiktaș, „cuib” de momente uluitoare. Are o acustică senzațională

Stadionul Tüpraş deține recordul pentru numărul de decibeli înregistrat într-un moment al unei partide oficiale de fotbal. A fost o gălăgie teribilă atunci când turcii au înscris golul victoriei într-un meci câștigat, 2-1, contra FC Liverpool, în Liga Campionilor, în 2007. 132 de decibeli au fost măsurați pe stadionul din Istanbul.

Se spune că marele Pelé a numit stadionul İnönü - fosta denumire - drept cel mai frumos din lume, deoarece, din tribune, poți admira priveliștea Bosforului.

Poate că prezența echipei Como în Serie A schimbă ușor valoarea acestei afirmații, dar doar din perspectiva unora.

Mai important este că Beșiktaș a reușit, din nou și din nou, să producă momente magice pe acest stadion.

Sperăm ca acest obicei să fie pierdut, atunci când vine vorba despre echipa națională a Turciei și, mai ales, în meciul decisiv din această seară, cu România.

  • Beșiktaș - Liverpool 2-1 (2007)

Deși nu este cel mai mare stadion - având o capacitate de puțin peste 40,000 de locuri -, acustica sa e deosebită.

În 24 octombrie 2007, în Grupa A a Ligii Campionilor, un autogol al lui Hyypia și un gol marcat de Bobo au făcut diferența, înainte ca Gerrard să înscrie golul de onoare al „cormoranilor.”

  • Beșiktaș - Athletic Bilbao 4-1 (2025)

Într-un duel mai recent disputat pe acest stadion, bascii au încasat patru goluri din partea turcilor.

A doua repriză a fost câștigată cu 3-0 de Beșiktaș, consemnând un final impresionant al unui meci derulat în faza grupei Ligii Europa.

  • Beșiktaș - Galatasaray 2-0 (2021)

Puține lucruri se compară, pentru fanii Beșiktaș, cu o victorie împotriva Galatei, obținută acasă.

În ianuarie 2021, Beșiktaș s-a impus împotriva rivalei, 2-0, cu goluri înscrise în minutele 79, respectiv 90+1.

