20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. FC Barcelona - Real Madrid si Juventus - Inter Milano, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se vor juca Steaua Rosie Belgrad - Partizan, PSV Eindhoven - Feyenoord si Legia Vrasovia - MKS Cracovia.

In aceasta etapa, se vor juca multe derby-uri in Europa: „El Clasico” in Spania (Barcelona - Real Madrid), “Derby d'Italia” in Serie A (Juventus - Inter Milano), „Veciti Derbi” in Serbia (Steaua Rosie - Partizan), unul dintre meciurile importante ale campionatului Olandei (PSV - Feyenoord), meciul de titlu in Polonia (Legia - MKS Cracovia), cel mai vechi derby al Moscovei si al Rusiei (Dinamo - Spartak), meciul echipei lui Sumudica, Tosca si Junior Morais contra liderului din Turcia (Istanbul BB - Gaziantep FK), dar si alte partide tari. Campionatele din Finlanda, Kazahstan, Georgia, Moldova, Norvegia si Suedia nu s-au reluat inca, pentru ca se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna.

Dinamo Moscova - Spartak Moscova (Rusia, Premier League, sambata, 29 februarie, 15.30)

Hoffenheim - Bayern Munchen (Germania, Bundesliga, sambata, 29 februarie, 16.30)

Zenit St. Petersburg - Lokomotiv Moscova (Rusia, Premier League, sambata, 29 februarie, 18.00)

PSG - Dijon (Franta, Ligue 1, sambata, 29 februarie, 18.30)

Watford - Liverpool (Anglia, Premier League, sambata, 29 februarie, 19.30)

Legia Varsovia - MKS Cracovia (Polonia, Ekstraklassa, sambata, 29 februarie, 21.00)

Napoli - Torino (Italia, Serie A, sambata, 29 februarie, 21.45)

Athletic Bilbao - Villarreal (Spania, La Liga, duminica, 1 martie, 15.00)

Genk - Club Brugge (Belgia, Pro League, duminica, 1 martie, 15.30)

PSV Eindhoven - Feyenoord (Olanda, Eredivisie, duminica, 1 martie, 15.30)

Everton - Manchester United (Anglia, Premier League, duminica, 1 martie, 16.00)

Tottenham - Wolverhampton (Anglia, Premier League, duminica, 1 martie, 16.00)

RB Leipzig - Bayer Leverkusen (Germania, Bundesliga, duminica, 1 martie, 16.30)

Steaua Rosie Belgrad - Partizan Belgrad (Serbia, Super Liga, duminica, 1 martie, 19.00)

Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar (Olanda, Eredivisie, duminica, 1 martie, 21.00)

Juventus - Inter Milano (Italia, Serie A, duminica, 1 martie, 21.45)

Real Madrid - FC Barcelona (Spania, La Liga, duminica, 1 martie, 22.00)

Ol. Lyon - Saint-Etienne (Franta, Ligue 1, duminica, 1 martie, 22.00)

Istanbul BB - Gaziantep FK (Turcia, Super Lig, luni, 2 martie, 19.00)

Famalicao - Sporting Lisabona (Portugalia, Liga Sagres, marti, 3 martie, 22.00)