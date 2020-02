Hazard, OUT de la Euro 2020?! Medicii au doua variante pentru starul lui Real Madrid, insa niciuna nu este pe placul lui Zidane

Continua cosmarul accidentarilor pentru Eden Hazard.

Hazard s-a accidentat din nou la piciorul drept in ultimul meci din campionat. Potrivit AS, starul lui Real Madrid ar putea fi operat si ar risca sa rateze tot restul sezonului plus Campionatul European din aceasta vara.

Accidentarea suferita este o recidiva la glezna dreapta. Hazard s-a accidentat in noiembrie anul trecut si a lipsit pana in aceasta luna. Belgianul a jucat doar 2 partide de la revenire, cu Celta Vigo si Levante.

Potrivit aceleiasi surse, pe langa varianta operatiei care l-ar scoate definitiv din circuit in acest sezon, ar mai putea sa opteze si pentru un tratament, care l-ar face sa revina in doua luni. Daca decizia va fi de a nu se opera, ar putea prinde cateva meciuri pe finalul campionatului si ar fi pregatit pentru Euro 2020.