Neymar o LOVESTE din nou pe Barcelona! Brazilianul da clubul in judecata inca o data si cere despagubiri 6.5 milioane de euro

Relatia dintre Neymar si Barcelona continua sa fie una complicata.

Conform El Mundo, Neymar a dat in judecata din nou clubul de la care a plecat in 2017 in schimbul sumei colosale de 222 de milioane de euro, la Paris Saint-Germain. Brazilianul cere 6.5 milioane despagubiri pentru contingentele fiscale pe care a trebuit sa le plateasca in calitate de persoana fizica pentru contractele transferului sau in anul 2013.

El Mundo scrie ca Barcelona nu este dispusa sa ii plateasca suma de bani lui Neymar si nici sa ii dea replica cu o noua plangere impotriva lui.

Situatia aceasta este surprizantoare deoarece desi plecarea sa a fost vazuta ca o tradare la adresa clubului, a petrecut numeroase luni anul trecut incercand sa faca lobby pentru a reveni pe Camp Nou, ceea ce nu s-a intamplat. Unul dintre motive a fost conducerea lui PSG, care nu s-a aratat dispusa sa negocieze cu conducerea catalanilor, insa parea ca jucatorul si fosta echipa ajunsesera pe un drum reconciliant.

Este a treia plangere pe care Neymar o face impotriva Barcelonei, suma tuturor reclamatiilor ajungand pana la 38.6 milioane de euro.

