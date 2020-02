Probleme mari pentru Barcelona inainte de "El Clasico"! Formatia lui Setien va avea o misiune foarte dificila impotriva lui Real Madrid

Barcelona a remizat cu Napoli in mansa tur a optimilor de Champions League, scor 1-1. La finalul partidei, Gerard Pique a aterizat rau dupa un duel la cap si s-a accidentat la glezna. Fundasul a fost inlocuit apoi de Clement Lenglet.

Marca anunta ca fotbalistul poate rata partida impotriva lui Real Madrid de pe 1 martie. Pique nu ar fi singurul fotbalist al "catalanilor" care va fi lipsi in meciul cu marea rivala. Jordi Alba, Ousmane Dembele, Sergi Roberto si Luis Suarez sunt si ei accidentati.

???? [Marca] | Pique sprained his ankle and is a doubt for the Clasico on Sunday.

He was replaced by Lenglet later on in the game against Napoli. pic.twitter.com/ChVrNUMyf8