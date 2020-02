Florentino Perez a zburat la Munchen pentru negocieri! Presedintele lui Real Madrid vrea sa aduca un super jucator la echipa! Cine e fotbalistul

Real Madrid a pus ochii pe un jucator de la Bayern.

Real Madrid vrea sa il transfere pe Joshua Kimmich, fotbalistul de 25 de ani al lui Bayern Munchen, anunta Diario Gol. Zidane vrea sa intareasca defensiva echipei, iar Kimmich este este prima optiune a tehnicianului francez. Fotbalistul poate evolua atat in linia de aparare, cat si la mijlocul terenului.



Problema care ar putea interveni este pretul fotbalistului. Sursa citata anunta ca Bayern Munchen nu e de acord sa renunte la Kimmich pentru mai putin de 80 de milioane de euro. Jucatorul e sub contract cu "bavarezii" pana in 2023.

Florentino Perez e dispus sa il cedeze definitiv pe Alvaro Odriozola, fotbalist care se afla in prezent la Bayern sub forma de imprumut. Presedintele lui Real Madrid spera astfel sa faciliteze transferul lui Kimmich.

21 de meciuri are Joshua Kimmic in sezonul curent de Bundesliga. Acesta a reusit 1 gol si 4 pase decisive.